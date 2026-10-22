Alcaldes AMUCH y autoridades nacionales se reunirán para enfrentar temporada de incendios forestales

Las lluvias registradas durante el invierno y la primavera, sumadas a las proyecciones de temperaturas extremas para el próximo verano asociadas a la presencia del fenómeno de El Niño, configuran un escenario de preocupación ante la próxima temporada de incendios forestales en Chile. Las precipitaciones favorecen el crecimiento de pastizales y vegetación que, al secarse con las altas temperaturas, podrían convertirse en combustible para la propagación del fuego, aumentando el riesgo de emergencias.

Esta situación plantea importantes desafíos para regiones como la de O’Higgins, donde la presencia de zonas rurales, terrenos agrícolas, áreas de vegetación y comunidades cercanas a sectores forestales hace indispensable reforzar las estrategias de prevención, la coordinación entre los distintos actores y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

Frente a este desafío, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) encabezará el próximo viernes 13 de noviembre, en el Teatro Municipal de San Fernando, el seminario “Temporada de Incendios Forestales: Preparación Municipal 2026-2027”.

El encuentro reunirá a autoridades en la materia como la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián; la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini; el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field; y será encabezada por el presidente de AMUCH, José Manuel Palacios y el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez. Además, los alcaldes de Algarrobo, Marco Antonio González, y de Paihuano, Hernán Ahumada, compartirán experiencias y aprendizajes sobre prevención y gestión de emergencias en sus respectivas comunas.

Uno de los principales ejes del encuentro será la importancia de anticiparse a los incendios forestales, especialmente en territorios donde la acumulación de vegetación, las altas temperaturas y las condiciones de viento pueden favorecer una rápida propagación.

El presidente de AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, enfatiza la necesidad de avanzar desde una gestión reactiva hacia una cultura de prevención, con herramientas concretas para que los municipios puedan enfrentar escenarios de mayor complejidad.

Anuncios

“La preparación frente a los incendios forestales debe comenzar mucho antes de que se produzca una emergencia. Las lluvias pueden favorecer el crecimiento de vegetación que, al secarse durante los meses de altas temperaturas, aumenta la disponibilidad de combustible. Por eso es fundamental que municipios, organismos técnicos y comunidades trabajemos coordinadamente en prevención, planificación y respuesta para proteger la vida de las personas. Hoy como AMUCH tenemos la responsabilidad de anticiparnos y queremos contribuir a que ninguna región enfrente sola este desafío”, recalcó el alcalde Palacios.

La realización del seminario en San Fernando busca poner especial atención en los desafíos que enfrentan las comunas de la zona, particularmente aquellas que presentan una importante interacción entre áreas urbanas, rurales y de vegetación.

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, destaca la importancia de fortalecer la preparación local y generar espacios de coordinación entre los municipios y los organismos responsables de enfrentar emergencias.

“Nuestra región tiene sectores rurales y comunidades que requieren una especial preocupación frente a los incendios forestales. Sabemos que las condiciones del verano pueden ser complejas y no podemos esperar a que ocurra una emergencia para actuar. Que este seminario se realice en San Fernando es una oportunidad para fortalecer la prevención, compartir experiencias y preparar mejor a nuestros equipos municipales para proteger a nuestros vecinos y de las comunas de la zona”, afirmó el alcalde Silva.

Durante la jornada se desarrollarán paneles institucionales y conversaciones técnicas sobre el escenario de incendios forestales, la preparación municipal y las experiencias de prevención implementadas en distintos territorios.

El encuentro, que está certificado por la Universidad del Alba, busca instalar un mensaje central de cara al verano: la prevención de incendios forestales requiere anticipación, coordinación entre instituciones y municipios preparados para proteger a sus comunidades. Para asistir se requiere inscripción previa.

Información del seminario

Actividad: Seminario “Temporada de Incendios Forestales: Preparación Municipal 2026-2027”

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Horario: 09:00 a 13:30 horas.

Lugar: Teatro Municipal de San Fernando, Carampangue 883, San Fernando, Región de O’Higgins.

Organiza: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).