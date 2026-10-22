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Arnaldo Castillo en la previa de Cobresal: “para nosotros es una final, lo vamos a jugar de esa manera”

El delantero, que vuelve a la cancha tras una fecha de suspensión, habló respecto al encuentro del sábado por la noche en El Teniente.

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Una final. Así lo viven en el Monasterio Celeste. O’Higgins, este sábado, recibirá a Cobresal por la fecha 25 de la Liga de Primera y donde la obligación es del Capo para cosechar puntos y salir de la parte baja de la tabla.

En ese sentido, el goleador del equipo, Arnaldo Castillo, puntualizó que el grupo así lo vive, con un partido definitorio. “Para nosotros es una final, lo vamos a jugar de esa manera. Es crucial para nosotros, para el club y para la hinchada”, comentó el delantero.

Es más, dijo que, de cara al juego, lo ideal es jugarlo a estadio lleno. “Quiero invitar a la gente para este sábado, es un partido muy importante para nosotros”, puntualizó.

El delantero comentó que el partido de este sábado es clave y que por eso esperan un masivo apoyo en las gradas.

Un partido de seis puntos

“Estamos en una situación complicada, estamos conscientes de eso, pero es una oportunidad para demostrar lo que hemos estado haciendo en otros torneos”, comentó Castillo. Y claro, el Capo está en el puesto 13 con 27 puntos, dos sobre los “Legionarios” y solo a cuatro cuerpos por sobre la línea de descenso.

“Creo que este partido será crucial para nosotros, va a ser complicado, porque ellos vienen necesitados. El equipo se ha visto en alza, y queremos sacar los tres puntos que es lo que necesitamos”, agregó Arnaldo Castillo.

Ahora bien, respecto al rival, explicó que “Cobresal se caracteriza mucho por su juego de banda, por sus contraataques, nosotros queremos contrarrestar eso y lo hemos trabajado. No va a ser un partido fácil”.

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Para este fin de semana, Castillo comandará el ataque en una noche que, esperan, sea inolvidable.

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