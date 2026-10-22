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Autoridades, empresas y la academia participaron en el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”

-El proyecto “Esto es Chile” comenzó su recorrido, que durante un año dará a conocer 16 estudios sobre la realidad de cada región, con el fin de descentralizar, tomar mejores decisiones y generar conversaciones y debates en beneficio de las necesidades locales.

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Fotos: Marco Lara

El pasado viernes 16 de octubre, en la sede de INACAP Rancagua, se realizó el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”, en el que se presentó el primer estudio del proyecto “Esto es Chile”. Esta iniciativa nació gracias a una alianza estratégica entre Cadem, La Tercera e INACAP, con el respaldo de ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc.

Esta propuesta, pionera en su tipo, contempla un despliegue nacional en las 16 regiones del país para dar voz a las realidades, aspiraciones y desafíos locales, más allá de la perspectiva centralista de Santiago. Para ello, se emplean diversas metodologías, como estudios de opinión, reportajes en terreno y seminarios regionales. La primera región en dar a conocer sus resultados fue O’Higgins, cuyo estudio revela una comunidad orgullosa de sus tradiciones, pero que también plantea importantes demandas de autonomía e infraestructura.

El encuentro, que contó con una alta convocatoria, reunió al biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas; a la delegada presidencial regional, Susana Pinto; al rector de INACAP, Lucas Palacios; al gerente general de Cadem, Roberto Izikson; al director de La Tercera, José Luis Santamaría; a la rectora de la Universidad de O’Higgins (UOH), Fernanda Kri; al senador Javier Macaya, entre otros representantes regionales, como secretarios regionales ministeriales (seremis), alcaldes y líderes del mundo empresarial, gremial y académico.

Ángelo Palazzo, vicerrector INACAP Rancagua; Roberto Izikson, gerente general de Cadem; Daniel Mas, biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería; Lucas Palacios, rector INACAP y José Luis Santa María, director La Tercera.
El seremi de Gobierno, Matías Riveros, junto a Patricia Besa y Francisco Duboy.
Ángelo Palazzo, vicerrector INACAP Rancagua; Héctor Olate, director de sede UAC; Marcelo Catejo, director de Relaciones Comunitarias, y Manuel Olmos, rector Santo Tomás Rancagua.
Juan Pablo Uriarte, Sebastián Meir, Paula Mella, Miljenko Atlagich y Jaime Ríos.
Patricio Donoso, consejero nacional CChC; Sergio Salazar, jefe de gabinete del Gobierno Regional; Guillermo Carbacho, past presidente CChC O’Higgins; Susana Pinto, delegada presidencial de O’Higgins; Claudia Guajardo, jefa DIFOI del Gobierno Regional; María Inés Herrera, Jefa Relaciones Comunitarias Agrosuper, y Braulio Guzmán, gerente general Pro O’Higgins.
El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati; la rectora de la UOH, Fernanda Kri y Lucas Palacios, rector de INACAP.
Roberto Izikson, gerente general de Cadem; Gloria San Martín, directora ejecutiva de Esto es Chile; José Miguel Viu, gerente general Viña Viu; Dominique Charrier, campeona nacional de surf; Andrés Cardoen, director ejecutivo empresas y fundación Cardoen, junto a José Luis Santa María, director La Tercera.
Lucas Palacios, rector de INACAP; Recadero Ossa, director nacional SNA; Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos Agrosuper; Fernanda Kri, rectora UOH; Julio Díaz, gerente general División El Teniente Codelco; Felipe Díaz, presidente de Pro O’Higgins, y José Luis Santa María, director La Tercera.

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