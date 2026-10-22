Autoridades, empresas y la academia participaron en el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”
-El proyecto “Esto es Chile” comenzó su recorrido, que durante un año dará a conocer 16 estudios sobre la realidad de cada región, con el fin de descentralizar, tomar mejores decisiones y generar conversaciones y debates en beneficio de las necesidades locales.
El pasado viernes 16 de octubre, en la sede de INACAP Rancagua, se realizó el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”, en el que se presentó el primer estudio del proyecto “Esto es Chile”. Esta iniciativa nació gracias a una alianza estratégica entre Cadem, La Tercera e INACAP, con el respaldo de ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc.
Esta propuesta, pionera en su tipo, contempla un despliegue nacional en las 16 regiones del país para dar voz a las realidades, aspiraciones y desafíos locales, más allá de la perspectiva centralista de Santiago. Para ello, se emplean diversas metodologías, como estudios de opinión, reportajes en terreno y seminarios regionales. La primera región en dar a conocer sus resultados fue O’Higgins, cuyo estudio revela una comunidad orgullosa de sus tradiciones, pero que también plantea importantes demandas de autonomía e infraestructura.
El encuentro, que contó con una alta convocatoria, reunió al biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas; a la delegada presidencial regional, Susana Pinto; al rector de INACAP, Lucas Palacios; al gerente general de Cadem, Roberto Izikson; al director de La Tercera, José Luis Santamaría; a la rectora de la Universidad de O’Higgins (UOH), Fernanda Kri; al senador Javier Macaya, entre otros representantes regionales, como secretarios regionales ministeriales (seremis), alcaldes y líderes del mundo empresarial, gremial y académico.