Bicicleta, microbús, colectivo y automóvil: Colectivo Bioenergía realizó una nueva medición de los tiempos de traslado en Rancagua, Machalí y Olivar.





¿Cuánto demoramos en llegar a nuestro destino según el medio de transporte que utilizamos? ¿Qué diferencias existen entre trasladarse en bicicleta, microbús, colectivo o automóvil? Estas son algunas de las preguntas que busca abordar la Medición de Eficiencia en Modos de Transporte (MEMT), una iniciativa ciudadana que permite observar los desplazamientos cotidianos desde la experiencia concreta de quienes recorren la ciudad.

El pasado 16 de octubre, Colectivo Bioenergía realizó una nueva edición de esta medición en el territorio, reuniendo a personas voluntarias que se trasladaron desde distintos puntos de Rancagua, Machalí y Olivar hasta la sede Rancagua de la Universidad de O’Higgins (UOH).

La jornada correspondió a la sexta versión de la medición impulsada por la organización y a la segunda realizada durante 2026. En esta oportunidad, el trabajo permitió registrar los tiempos de viaje de cuatro modos de transporte: bicicleta, colectivo, microbús y automóvil. La incorporación de Olivar como nuevo punto de partida amplió el alcance territorial de la experiencia y permitió sumar otra comuna a la observación de los desplazamientos cotidianos.

Una medición en condiciones diferentes

Uno de los aspectos que marcó esta edición fue el contexto en que se desarrolló. La jornada coincidió con el Día del Profesor, fecha en que los establecimientos educacionales no tuvieron clases. Por esta razón, durante la mañana no estuvo presente el flujo habitual asociado al traslado de escolares y estudiantes, ni el de las personas que los llevan y van a buscar a sus establecimientos.

Esta condición constituye un antecedente relevante al momento de revisar los tiempos registrados. La circulación vehicular y las dinámicas de desplazamiento pueden variar según el día y las actividades que se desarrollan en la ciudad, por lo que las condiciones particulares de cada jornada deben considerarse al interpretar los resultados.

La medición de primavera no busca observar una ciudad abstracta o invariable, sino registrar cómo se comportan los distintos modos de transporte en un momento determinado. En ese sentido, la experiencia permite reunir información sobre los trayectos y, posteriormente, analizarla teniendo en cuenta el contexto en que se obtuvieron los datos, según las palabras de Matías Pérez, sociólogo de formación y coordinador de la actividad realizada.

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Pérez explicó que realizar una segunda medición durante el año respondió al interés de observar otro momento, con condiciones distintas de tráfico y clima. Sobre la jornada de octubre, destacó precisamente la ausencia de la circulación asociada a los establecimientos educacionales y la diferencia que esta condición podía representar para los trayectos.

Olivar se suma a los puntos de partida

La incorporación de Olivar fue uno de los hitos de esta edición. Hasta ahora, la medición local había considerado recorridos desde distintos sectores de Rancagua y Machalí. Sumar una nueva comuna permite ampliar la mirada hacia desplazamientos que no se limitan a los límites administrativos de una sola ciudad.

“También se agregó la comuna de Olivar, que es algo histórico para nosotros, pensando en que Rancagua también se está transformando poco a poco en una metrópolis que interconecta distintas comunas”, comentó Loreto Calé , presidenta de Colectivo Bioenergía.

Esta dimensión territorial es importante para comprender cómo se organiza la movilidad en la zona. Los viajes cotidianos pueden conectar comunas distintas por motivos laborales, educativos, de salud y otras actividades, lo que plantea desafíos que van más allá de la circulación dentro de un único centro urbano, tomando en consideración el concepto de Rancagua y sus conurbaciones como una metrópoli; El Gran Rancagua.

Observar estos desplazamientos permite poner atención en los vínculos entre las comunas y en la manera en que las personas resuelven sus necesidades de transporte. También abre preguntas sobre la conectividad, las alternativas disponibles y las condiciones que ofrece el territorio para desplazarse de una forma segura y accesible.

Medir para comprender cómo nos movemos

La metodología del MEMT, que en su origen es concebida como una iniciativa ciudadana, considera la participación de personas voluntarias que realizan sus trayectos utilizando distintos modos de transporte, mientras se registra el tiempo empleado en llegar al destino establecido. En esta edición, el punto de llegada fue la sede Rancagua de la Universidad de O’Higgins.

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Los registros permiten contar con una referencia concreta de los tiempos observados en cada recorrido. Sin embargo, al tratarse de mediciones individuales, sus resultados deben interpretarse considerando las características de cada trayecto, los horarios de salida y las condiciones particulares de la jornada. Por sí solos, estos registros no representan necesariamente el comportamiento de todas las personas que utilizan un determinado modo de transporte.

La información obtenida constituye una base para un análisis posterior, en el que será posible examinar las diferencias entre los tiempos registrados y contextualizar los resultados. Este trabajo resulta especialmente relevante cuando se busca comprender una realidad dinámica, en la que factores como el tráfico, el clima, los horarios y la ubicación de los puntos de partida pueden incidir en la experiencia de viaje.

La edición de primavera deja así una nueva experiencia de observación, marcada por la incorporación de Olivar y por unas condiciones de circulación diferentes a las de una jornada escolar habitual. Los datos recogidos permitirán continuar el trabajo de análisis y aportar antecedentes para comprender mejor los desplazamientos entre Rancagua, Machalí y las comunas que se conectan con este territorio.

Sobre los resultados

Los resultados de esta edición muestran que la bicicleta mantuvo tiempos de traslado competitivos frente a los modos motorizados, especialmente en los recorridos dentro de Rancagua. Sin embargo, a diferencia de mediciones anteriores, en esta jornada los tiempos registrados fueron, en términos generales, más cercanos entre algunos de los modos de transporte. Una de las condiciones que permite contextualizar estos resultados es que la medición se realizó durante el Día del Profesor, sin la circulación escolar habitual, lo que pudo influir en los tiempos de desplazamiento de los vehículos motorizados. Los registros también evidenciaron diferencias según el punto de partida y el modo utilizado, reforzando la importancia de observar la movilidad desde las particularidades de cada recorrido.

Más que establecer una respuesta definitiva sobre cuál es el modo de transporte más eficiente en cualquier circunstancia, el MEMT busca abrir preguntas y reunir información que permita mirar los viajes cotidianos con mayor atención. Porque comprender cómo nos movemos también es una forma de pensar la ciudad y las relaciones que construimos entre sus distintos espacios.