Bingo campesino solidario reunirá a Olivar Bajo por la Teletón 2026

Este sábado 24 de octubre, desde las 15:00 horas, se realizará el Bingo Campesino Solidario en la Escuela Nuestra Señora de La Merced de Olivar Bajo, actividad organizada para apoyar la campaña Teletón 2026. El valor del cartón será de $2.000.

La iniciativa cuenta con la participación de la Junta de Vecinos Esperanza, empresas, clubes deportivos, organizaciones comunitarias, la escuela y la posta rural del sector.

La alcaldesa María Estrella Montero Carrasco invitó a la comunidad a sumarse: “Olivar Bajo demuestra una vez más su compromiso y solidaridad. Invitamos a las familias a participar de esta jornada de encuentro y colaborar con una causa que une a todo Chile”.

La convocatoria busca reunir a vecinos y vecinas en una tarde de solidaridad, alegría y participación comunitaria.