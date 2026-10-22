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Bovaglio anticipa que O’Higgins en esta recta final no puede cometer errores

El técnico rancagüino manifestó que el equipo está claro en lo que deberán realizar este sábado en el Mundialista para derrotar a Cobresal.

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“Es nuestro talón de Aquiles en la temporada”. Palabras del técnico de O’Higgins Lucas Bovaglio respecto a la posición actual del equipo en la tabla de la Liga de Primera de cara a un juego clave y que deben ganar.

Contra Cobresal, dijo el DT, “ojalá podamos sumar de a tres, los últimos han sido victorias”, recordando que, en Copa Chile, contra Santa Cruz y Deportes Concepción hubo ejemplos de que en casa han recuperado una fortaleza clave a la hora de cerrar este torneo y alejarse de la parte baja de la tabla. “Estamos en una situación incómoda, donde es responsabilidad nuestra salir, y esperamos con victorias en estos partidos que tenemos en casa”, complementó.

Asimismo, el técnico argentino, comentó que lo de este fin de semana “para nosotros es una final, y las finales como los clásicos hay que ganarlos. El partido del sábado es tremendamente significativo para nosotros.

Sabemos que en esta recta final no podemos cometer errores, y lo del sábado es un partido muy importante, un partido clave, y tenemos que salir por la victoria ya que el único resultado que nos sirve es ganar”.

Un rival contragolpeador

“Cobresal ataca directo, aprovecha pérdidas tuyas, contragolpes, y en los últimos partidos como visitante, más allá de que no ha podido ganar, ha competido bien”, puntualizó Bovaglio respecto de los “Legionarios” que, además, cree, “en la necesidad de cosechar puntos, seguramente tratará de hacer un partido inteligente”.

Además, manifestó que su escuadra sabe que “somos el equipo local, el que debe asumir la responsabilidad de ir en búsqueda de la victoria, sabiendo que el rival sale muy bien de contra golpe. Ese riesgo que tendremos que correr”.

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El técnico argentino comentó que lo de este fin de semana “para nosotros es una final, y las finales como los clásicos hay que ganarlos».

Vuelven soldados

Para este encuentro, es probable que tanto Miguel Brizuela como Luis Pavez y Felipe Ogaz puedan estar convocados. “Han hecho entrenamientos con buena intensidad, de a poquito hemos recuperado soldados y hay una alta probabilidad de que estos jugadores formen parte de la concentración este fin de semana”, expresó el entrenador, dando cuenta que han recuperado elementos que estaban fuera en fechas anteriores por lesiones complejas.

Eso sí, aclaró que “Juan Leiva, Benjamín Rojas y Joaquín Muñoz no están trabajando a la par de sus compañeros”. Por lo mismo, ellos serán bajas para este encuentro por la fecha 25.

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