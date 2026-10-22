Comisión de Libertad Condicional de Rancagua acogió 28 de 320 solicitudes

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Rancagua concedió 28 (7,9%) y rechazó 320 (90,3%) de 354 solicitudes de internos propuestas por los tribunales de conducta de las diversas unidades penales de la jurisdicción.

La instancia estuvo presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Michel, González, e integrada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua Hernán González y Sergio Allende; los magistrados del Juzgado de Garantía de Rancagua Felipe Izquierdo y Carolina Lazen, y la secretaria de la comisión y del tribunal de alzada, Andrea Alfaro.

Tras el análisis de los antecedentes, la comisión otorgó el beneficio a 8 internos del Centro Penitenciario de Rancagua, 8 correspondientes al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, 7 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz y 5 del Centro de Detención Preventiva de Peumo.

En tanto, la instancia omitió pronunciamiento sobre 6 casos (1,6%), las que corresponden a renuncias de los postulantes a continuar el proceso debido a la proximidad del cumplimiento de su condena.

El Decreto Ley 321, modificado por la ley 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019- establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, sobre los factores de riesgo de reincidencia y de conciencia del delito.