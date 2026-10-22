Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Comisión de Libertad Condicional de Rancagua acogió 28 de 354 solicitudes

Tras el análisis de los antecedentes, la comisión otorgó el beneficio a 8 internos del Centro Penitenciario de Rancagua, 8 correspondientes al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, 7 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz y 5 del Centro de Detención Preventiva de Peumo.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Rancagua concedió 28 (7,9%) y rechazó 320 (90,3%) de 354 solicitudes de internos propuestas por los tribunales de conducta de las diversas unidades penales de la jurisdicción.

La instancia estuvo presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Michel, González, e integrada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua Hernán González y Sergio Allende; los magistrados del Juzgado de Garantía de Rancagua Felipe Izquierdo y Carolina Lazen, y la secretaria de la comisión y del tribunal de alzada, Andrea Alfaro.

Tras el análisis de los antecedentes, la comisión otorgó el beneficio a 8 internos del Centro Penitenciario de Rancagua, 8 correspondientes al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, 7 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz y 5 del Centro de Detención Preventiva de Peumo.

En tanto, la instancia omitió pronunciamiento sobre 6 casos (1,6%), las que corresponden a renuncias de los postulantes a continuar el proceso debido a la proximidad del cumplimiento de su condena.

El Decreto Ley 321, modificado por la ley 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019- establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, sobre los factores de riesgo de reincidencia y de conciencia del delito.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Celta recibirá a Betis por la fecha 10
3 minutos hace
Liverpool quiere vencer y quitarle la racha positiva a Brighton and Hove
9 minutos hace
Bournemouth se enfrentará a Manchester United por la fecha 8
11 minutos hace
Celta recibirá a Betis por la fecha 10
3 minutos hace
Liverpool quiere vencer y quitarle la racha positiva a Brighton and Hove
9 minutos hace
Anuncios
797187_0
Ñublense quiere romper su racha negativa y ganar frente a Coquimbo Unido
797189_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25
Anuncios
798312_0
Santiago Wanderers visita a Unión Española por la fecha 29
798316_0
Por la fecha 29, D. Copiapó recibirá a Dep. Santa Cruz
798311_0
Cobreloa necesita los tres puntos para ser puntero
798314_0
San Luis quiere mantenerse en la punta del campeonato
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 23 DE OCTUBRE
793878_2
Estudiantes gana en penales a Flamengo y se asegura su lugar en la final
NOTA 3.1
PRODESAL Olivar refuerza conocimientos sobre sanidad apícola
ensena chile 12
Se busca convicción para transformar el país: Último llamado para ser parte de Enseña Chile
IMG_8242.JPG
Alcaldes AMUCH y autoridades nacionales se reunirán para enfrentar temporada de incendios forestales
Imagen de referencia carpeta cancha
San Fernando avanza en recuperación de su gimnasio municipal con inversión superior a $1.900 millones
Anuncios