Continúa la inestabilidad atmosférica en O´Higgins

Alfredo Bravo

Foto: Marco Lara

Continúa la alerta temprana preventiva en la región de O´Higgins, por posibles tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos, condiciones meteorológicas que siguen siendo motivos de preocupación, por nuevas precipitaciones y la posibilidad de fenómenos asociados a la inestabilidad atmosférica, que mantienen en alerta a los organismos de emergencia.

Según el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, para este jueves 22 en la ciudad de Rancagua, se esperaba nubosidad durante el día, aunque en horas de la tarde, podrían ocurrir chubascos débiles y probable tormenta eléctrica, con ráfagas de vientos, entre 25 y 40 Km/h.

Para este viernes, se pronostica mayormente nublado durante todo el día, con chubascos aislados, con una temperatura que podría oscilar entre los 10 a 17°. Para este sábado se espera, además, una baja en las temperaturas, que podría ubicarse entre los 7 y 18°, mayormente nublado y algunos chubascos aislados.

Para el domingo 25, la temperatura en la capital regional continuará en descenso, ubicándose entre los 6 a 22°, con cielo despejado durante la madrugada, mientras que en el resto del día con nubosidad parcial.

Sol y nubosidad en San Fernando

El pronóstico para la capital de Colchagua, San Fernando contempla jornadas con intervalos de sol y nubosidad parcial entre el jueves 22 y el lunes 26 de octubre.

Condiciones de nubosidad parcial, con períodos de sol durante la jornada, se esperan en la comuna de San Fernando entre el jueves 22 y el lunes 26 de octubre, de acuerdo con los antecedentes del pronóstico meteorológico proporcionado.

Durante este período, las temperaturas oscilarían entre los 5 y los 23 grados, con mañanas frescas y un ambiente más templado durante las horas de mayor presencia de sol.

El panorama invita a considerar los cambios de temperatura a lo largo del día, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando se registran las condiciones más frías.

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Se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar durante los próximos días.

En Pichilemu se mantienen las precipitaciones

Un jueves marcado por la inestabilidad atmosférica se espera en la comuna de Pichilemu, donde el pronóstico meteorológico anticipa cielos nublados, chubascos y la probabilidad de tormentas eléctricas, acompañadas de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones podrían mantenerse durante parte de la jornada, con chubascos aislados y posibilidad de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del tiempo y adoptar las medidas de precaución necesarias.

Para el viernes 23 de octubre se prevé una disminución de las precipitaciones, aunque podrían registrarse chubascos durante la mañana, mientras que para la tarde, se espera nubosidad parcial, con temperaturas entre los 12 y 16 grados.

El panorama tendería a mejorar durante el fin de semana. Para el sábado 24 se pronostica nubosidad parcial, con una máxima de 17 grados y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde.

En tanto, el domingo 25 se esperan temperaturas entre los 11 y 19 grados, con períodos de nubosidad y cielos despejados en algunos momentos de la jornada.

Para el lunes 26, el pronóstico contempla condiciones mayormente nubladas, con temperaturas que fluctuarían entre los 14 y 18 grados.