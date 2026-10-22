Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25

Palpitamos la previa del choque entre D. La Serena y D. Concepción. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El cotejo entre D. La Serena y D. Concepción, por la fecha 25 del campeonato chileno, se jugará el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio la Portada.

Así llegan D. La Serena y D. Concepción

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Everton por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 8 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

D. Concepción viene de empatar 1-1 ante U. La Calera. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 3 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG – 9 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (9 PG – 5 PE – 10 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
9 D. Concepción 32 24 9 5 10 -1
11 D. La Serena 30 24 7 9 8 -5

Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Huachipato: 1 de noviembre – 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Palestino: 2 de noviembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Horario D. La Serena y D. Concepción, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Espanyol visita a Racing Santander por la fecha 10
9 minutos hace
Se enfrentan Coventry City y Fulham por la fecha 8
11 minutos hace
Arsenal va en busca de un triunfo ante Everton para trepar a la punta
13 minutos hace
Espanyol visita a Racing Santander por la fecha 10
9 minutos hace
Se enfrentan Coventry City y Fulham por la fecha 8
11 minutos hace
Anuncios
798315_0
Deportes Iquique y Magallanes se encuentran en la fecha 29
797186_0
Huachipato intentará seguir su racha positiva ante Audax Italiano
Anuncios
EDITORIAL ok
De La Aurora de Chile a la era digital: la misión del periodismo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE
AAAJ_VS_FLUMINENSE_32
Palmeiras venció en penales a Fluminense
SEREMI 1
Seremi destaca más recursos para la niñez y personas en situación de calle en O’Higgins
Anuncios
Backstage: profesores en momentos previos a los Teachers Awards 2026
Colegio Amada Sofía García celebró a sus profesores y asistentes con jornada en Matanzas y los Teachers Awards 2026
fianl tercera b
Este sábado se define al campeón de Tercera B en Quinta de Tilcoco
Fondo vecino equipamiento
Últimos días para postular al Fondo Vecino “Desarrollo Comunitario” de Agrosuper
visita skyview
Skyview de Agrosuper supera las 57 mil visitas desde su apertura en Planta Rosario
1 fiscalia
Fiscalía de O’Higgins suma ocho nuevos fiscales para reforzar el trabajo en la región
joaquin ovalle 1
Joaquín Ovalle hace historia en el Mundial de Enduro
Anuncios
1 accidente pichilemu....
Accidente vehicular movilizó a equipos de emergencia de Pichilemu
cicletada familiar angostura 1
Vecinos de Angostura disfrutaron de cicletada familiar
Emmanuel Macron
Macron defiende su gestión de los disturbios callejeros en Francia y apunta a «manipulación extranjera»
Javier Milei
Milei confía en recuperar las Malvinas por la vía diplomática: «No creemos en soluciones bélicas»
Anuncios
798312_0
Unión Española vs Santiago Wanderers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
798313_0
D. Puerto Montt vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
martin henriquez boxeo
Rancagua vivirá una noche histórica de boxeo con la disputa del Título Mundial Juvenil
3 accidente san vicente
Volcamiento de furgón deja 17 personas lesionadas en San Vicente de Tagua Tagua
1 carabineros distingue...
Carabineros de O’Higgins distingue a joven que cumplió su sueño de ser parte de la institución
Prudentia, IA y el Aquinate
798639_0
Se pospone el partido entre Universidad de Chile y D. Antofagasta
Las redes sociales no son la opinión pública