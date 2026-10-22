Se enfrentan D. Puerto Montt y U. San Felipe por la fecha 29

El próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 17:30 horas, U. San Felipe enfrenta a D. Puerto Montt en el estadio Bicentenario Chinquihue, por el duelo correspondiente a la fecha 29 del campeonato 2026.
Así llegan D. Puerto Montt y U. San Felipe
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026
D. Puerto Montt viene de empatar ante San Marcos por 0-0.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
El anterior partido jugado por U. San Felipe acabó en empate por 2-2 ante Deportes Temuco..
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG – 8 PE – 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|53
|28
|15
|8
|5
|14
|2
|Cobreloa
|51
|28
|14
|9
|5
|21
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|15
|12
|D. Puerto Montt
|35
|28
|10
|5
|13
|-9
|15
|U. San Felipe
|23
|28
|5
|8
|15
|-32
Fecha y rival de D. Puerto Montt en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs Cobreloa: 31 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de U. San Felipe en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs Unión Española: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario D. Puerto Montt y U. San Felipe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
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