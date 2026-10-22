De La Aurora de Chile a la era digital: la misión del periodismo

“Vosotros no sois esclavos: ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales…”.

Con estas palabras, escritas en 1811, Fray Camilo Henríquez abrió un camino que cambiaría para siempre la historia de Chile. En esa proclama —que sería la antesala de La Aurora de Chile, nuestro primer periódico— late la esencia de un país que comenzaba a descubrir la libertad, no solo como aspiración política, sino también como un derecho que solo puede ejercerse plenamente si existe información veraz y accesible.

Para entonces, ya funcionaba la Junta Nacional de Gobierno, creada un 18 de septiembre de 1810. Pero su propósito inicial era resguardar el reino para Fernando VII, no impulsar la independencia. Esa idea —la de autodeterminarnos— comenzó a tomar fuerza cuando José Miguel Carrera asumió el control y cuando la naciente prensa se atrevió a explicar al pueblo el valor del voto y de la participación ciudadana. Allí, en esas páginas impresas en un país aún en gestación, comienza la historia del periodismo chileno: un oficio puesto al servicio del bien común y de la formación cívica.

Han pasado más de dos siglos desde aquellas primeras impresiones. El olor a tinta y el ruido de las prensas marcaron durante décadas el pulso de la vida pública. Con el tiempo, llegaron la radio, la televisión y la profesionalización de una tarea que nunca perdió su propósito original: informar con rigor y permitir que las personas tomen decisiones libres sobre su presente y su futuro.

Hoy, sin embargo, ya no vivimos en tiempos de imprentas. Vivimos en tiempos de pantallas, de inmediatez y, más recientemente, de inteligencia artificial. En este nuevo escenario, las ideas ya no solo nacen de seres humanos; también pueden ser generadas por algoritmos capaces de producir textos, imágenes e incluso relatos completos en cuestión de segundos.

Pero más allá del cambio tecnológico, lo fundamental permanece: el periodismo sigue siendo un acto de responsabilidad democrática.

La velocidad con la que circula la información no puede ser excusa para renunciar a la verificación, a la rigurosidad y a la rectificación cuando corresponde. Las normas éticas son las mismas para un editorial impreso, un mensaje de pocas líneas o un contenido generado mediante herramientas digitales. La forma cambia, pero la misión es la misma: iluminar, contextualizar y distinguir entre hechos y rumores.

La abundancia de información —y desinformación— hace que el rol del periodismo sea hoy más indispensable que nunca. En un entorno donde todo circula con la rapidez de un clic, el ciudadano necesita orientación, necesita datos confiables y necesita voces que, como lo hizo La Aurora de Chile en su tiempo, ayuden a entender el momento que vivimos.

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Porque las democracias se sostienen no solo en instituciones, sino también en la calidad de la conversación pública. Y esa conversación solo puede ser fecunda si está basada en hechos, en transparencia y en la voluntad de buscar la verdad, incluso cuando sea incómoda.

De La Aurora de Chile a la inteligencia artificial, pasan tecnologías, métodos y soportes. Lo que no cambia —lo que no debe cambiar— es el compromiso profundo con el derecho de todos a estar informados. Es allí donde el periodismo reafirma su vigencia: como un pilar de la libertad, como un instrumento de ciudadanía y como un puente entre el pasado que nos dio origen y el futuro que, entre todos, seguimos construyendo.