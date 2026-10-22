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Deportes Iquique y Magallanes se encuentran en la fecha 29

Todo lo que tienes que saber en la previa de Deportes Iquique vs Magallanes. El duelo, a disputarse en el estadio Tierra de Campeones mañana, comenzará a las 20:00 horas.

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Deportes Iquique y Magallanes se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Tierra de Campeones. El partido corresponde a la fecha 29 del campeonato 2026.

Así llegan Deportes Iquique y Magallanes

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Bicentenario La Granja.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

En la jornada previa, Deportes Iquique igualó 2-2 el juego ante Curicó Unido. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes llega a este encuentro con una derrota ante San Luis por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes fue el ganador por 4 a 3.

El local está en el décimo primer puesto con 35 puntos (8 PG – 11 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG – 7 PE – 8 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 28 13 7 8 4
11 Deportes Iquique 35 28 8 11 9 6

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Fecha y rival de Deportes Iquique en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Recoleta: 1 de noviembre – 15:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Magallanes en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: 31 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Horario Deportes Iquique y Magallanes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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