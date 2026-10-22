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Deportes Temuco vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026

Te contamos la previa del duelo Deportes Temuco vs San Marcos, que se enfrentarán en el estadio Germán Becker el próximo domingo 25 de octubre a las 15:00 horas. Benjamín Saravia Retamal será el árbitro del partido.

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El duelo correspondiente a la fecha 29 del campeonato 2026 se jugará el próximo domingo 25 de octubre a las 15:00 horas.

Así llegan Deportes Temuco y San Marcos

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco consiguió sólo un punto en su último partido frente a U. San Felipe, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con D. Puerto Montt. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Ha convertido 6 goles y ha recibido 6 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Temuco resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo puesto con 36 puntos (9 PG – 9 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 40 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (10 PG – 10 PE – 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Benjamín Saravia Retamal.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
7 San Marcos 40 28 10 10 8 6
10 Deportes Temuco 36 28 9 9 10 5

Fecha y rival de Deportes Temuco en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Curicó Unido: 30 de octubre – 21:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de San Marcos en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs San Luis: 31 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Horario Deportes Temuco y San Marcos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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