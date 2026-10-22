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Detienen en Paredones a un hombre  por robo de cables de cobre

El procedimiento se originó tras una denuncia al nivel 133. En el lugar se recuperaron las especies avaluadas en 10 millones de pesos, herramientas y un vehículo utilizado en el ilícito.

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Un llamado al nivel de emergencias 133, permitió a Carabineros del Retén de  Paredones la detención de un hombre adulto sorprendido sustrayendo cables de cobre pertenecientes a una empresa que presta servicios de telecomunicaciones a WOM, Movistar y Claro. Tras la denuncia, personal policial concurrió hasta el cruce Cabeceras, en la intersección de las rutas I-502 e I-516, comuna de Paredones, en el lugar, los funcionarios sorprendieron al individuo mientras sustraía el cableado, procediendo a su detención. El imputado fue identificado como D.B.M.R, chileno, de 34 años, quien registra cuatro reiteraciones  por receptación, entre otros delitos.

En el procedimiento, Carabineros recuperó e incautó ocho cables de cobre, de aproximadamente 10 metros de longitud cada uno, además de herramientas y un vehículo particular presuntamente utilizado para cometer el ilícito. Las especies recuperadas fueron avaluadas en más de $10 millones.

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