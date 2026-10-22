Detienen en Paredones a un hombre  por robo de cables de cobre

Un llamado al nivel de emergencias 133, permitió a Carabineros del Retén de Paredones la detención de un hombre adulto sorprendido sustrayendo cables de cobre pertenecientes a una empresa que presta servicios de telecomunicaciones a WOM, Movistar y Claro. Tras la denuncia, personal policial concurrió hasta el cruce Cabeceras, en la intersección de las rutas I-502 e I-516, comuna de Paredones, en el lugar, los funcionarios sorprendieron al individuo mientras sustraía el cableado, procediendo a su detención. El imputado fue identificado como D.B.M.R, chileno, de 34 años, quien registra cuatro reiteraciones por receptación, entre otros delitos.

En el procedimiento, Carabineros recuperó e incautó ocho cables de cobre, de aproximadamente 10 metros de longitud cada uno, además de herramientas y un vehículo particular presuntamente utilizado para cometer el ilícito. Las especies recuperadas fueron avaluadas en más de $10 millones.