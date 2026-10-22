En extensa jornada Fiscalía formaliza por robo de cobre a 60 imputados

Esta semana la Fiscalía Regional de O’Higgins y la Policía de Investigaciones desarrollaron la operación Beta Roja, que culminó con 60 personas detenidas, acusadas de integrar una organización criminal dedicada al robo y la comercialización ilegal de cobre, que afectaba a empresas como Codelco División El Teniente y Transelec. La organización, según la fiscalía, era dirigida por un ex funcionario de carabineros identificado como L.P.S.M, quien el año 2023 había sido dado de baja por una causa de receptación por robo de cobre.

El operativo movilizó a más de 300 funcionarios de la PDI, quienes realizaron allanamientos en Rancagua, Machalí, Mostazal y Coya. Durante los procedimientos se incautaron grandes cantidades de cobre, vehículos, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones. También se encontraron drogas.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la formalización, la organización operaba desde aproximadamente el año 2024 y habría cometido más de 30 hechos delictuales en las regiones de O’Higgins y Metropolitana, provocando reiteradas interrupciones del suministro eléctrico y generando millonarias ganancias ilícitas.

La investigación estableció además la presunta participación de trabajadores de empresas contratistas al interior de la mina El Teniente, quienes habrían entregado información sobre los turnos de los guardias de seguridad y los lugares donde se podía sustraer el metal. Posteriormente, el cobre era trasladado mediante rutas por los cerros aledaños a la mina, con apoyo de mulas y caballos, para su acopio y posterior venta clandestina.

La Fiscalía también apuntó al delito de receptación, debido a que quienes adquirían el cobre conocerían su procedencia ilícita. La audiencia de formalización se extendió con la exposición detallada de los hechos atribuidos a los imputados. La Defensoría Penal Pública y los abogados particulares participaron de manera remota, sin presentar mayores alegaciones respecto de los cargos expuestos por el Ministerio Público. Destacar que la investigación continúa en desarrollo y no se descarta la participación de nuevas personas en esta organización criminal.

CUESTIONAMIENTOS A LA LEGALIDAD DE LAS DETENCIONES

Durante la primera parte de la audiencia, algunas defensas plantearon cuestionamientos a la legalidad de las detenciones, argumentando, entre otros aspectos, la antigüedad de los antecedentes investigativos y dudas relacionadas con la forma en que se realizaron las escuchas e interceptaciones telefónicas.

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Otros abogados, tanto de la Defensoría Penal Pública como particulares, adhirieron a estos cuestionamientos, mientras que una de las defensas que representaba a 12 imputados no formuló reparos en dicho aspecto. Cabe destacar que los imputados siguieron la audiencia de manera remota desde dependencias de la Policía de Investigaciones, sin estar presencialmente en el tribunal. En más de una oportunidad la conexión presentó fallas, por lo que fue necesario interrumpir la formalización.

Frente a los cuestionamientos, la Fiscalía sostuvo que las órdenes de detención habían sido emitidas por el tribunal competente, dentro de los plazos legales, y ejecutadas por personal policial conforme a la normativa vigente. Tras analizar los argumentos presentados por las partes, el tribunal determinó que las intervenciones telefónicas se ajustaron a la legislación y declaró legales las detenciones, permitiendo avanzar hacia la formalización de la investigación.

ORGANIZACIÓN CON FUNCIONES DEFINIDAS

Según los antecedentes expuestos por el fiscal, el grupo contaba con herramientas, vehículos y otros medios de transporte para ejecutar las sustracciones. Además, habría utilizado equipos destinados a dificultar las interceptaciones policiales y mantenido contactos internos en empresas afectadas, quienes presuntamente entregaban información sobre los turnos del personal de seguridad y los lugares donde se almacenaba el cobre.

Uno de los aspectos descritos durante la audiencia fue el ingreso a sectores cordilleranos del mineral El Teniente mediante caballos y mulas. De acuerdo con la Fiscalía, estas incursiones permitían trasladar importantes cantidades de cobre sustraído hasta lugares de acopio, entre ellos una pesebrera que habría sido facilitada por uno de los imputados.

Posteriormente, el material era entregado a otros integrantes de la organización para su comercialización. La investigación también estableció que el grupo habría contado con empresas de fachada para facilitar el traslado y la venta del cobre, especialmente hacia la Región Metropolitana, utilizando mecanismos destinados a dar apariencia de legalidad a las operaciones. Estos antecedentes forman parte de la investigación por el delito de lavado de activos, que busca establecer cómo se habrían incorporado o disimulado los ingresos obtenidos mediante la venta del cobre y de otras especies sustraídas.

Entre ellos se mencionó la utilización de empresas cuyos movimientos comerciales y tributarios no corresponderían con el perfil de ellas y de los imputados, además del uso de terceros para adquirir bienes que no guardarían relación con su capacidad económica. Asimismo, se habría recurrido a tarjetas bancarias pertenecientes a otras personas para dificultar la identificación del origen de los recursos. Compra de camionetas, viajes, fueron parte de lo detallado.

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ROBOS EN EL TENIENTE Y CENTRALES ELÉCTRICAS

Entre los hechos detallados por el Fiscal, Carlos López, se encuentran diversos robos de cobre tipo piedra desde sectores vinculados al mineral El Teniente, además de la sustracción de herramientas y otros elementos utilizados en las faenas.

En uno de los casos expuestos, un imputado habría mantenido en su poder al menos 650 kilos de cobre sustraído desde el yacimiento, material que posteriormente habría sido vendido a otros involucrados que, según la Fiscalía, conocían su procedencia ilícita.

Otro de los hechos investigados corresponde al robo de cables de cobre desde la Central Hidroeléctrica Rapel, material que habría sido trasladado y vendido en la Región Metropolitana.

La investigación también incluye sustracciones desde la planta Chancado del mineral El Teniente, donde se habría robado cobre tipo pelo y otras especies que posteriormente eran trasladadas hasta sectores como La Leonera para su acopio y comercialización.

A estos hechos se suman robos de cables conductores de alta tensión pertenecientes a la empresa Transelec. Según lo expuesto en la audiencia, algunos de estos delitos se habrían cometido en la comuna de Paine, en la Región Metropolitana, para luego trasladar el material sustraído hasta O’Higgins, donde se concretaba su venta.

Para ejecutar estos ilícitos, la organización presuntamente contaba con cuadrillas especializadas en el corte de cables, además de integrantes encargados de vigilar el entorno y alertar sobre posibles riesgos o la presencia policial. También habría intermediarios dedicados a recibir las especies robadas y facilitar su comercialización.

LA FORMALIZACION CONTINUA ESTE VIERNES

Al término de la exposición inicial del Ministerio Público, las defensas públicas y particulares no formularon mayores precisiones respecto del detalle de los hechos presentados por la Fiscalía. En este sentido, el fiscal indicó que los abogados recibirían los antecedentes completos de la formalización para analizarlos con mayor profundidad.

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La investigación continuará con el análisis de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y la participación que se atribuye a cada uno de los imputados en los distintos delitos investigados. Fue así como de los 60 imputados, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 17 de ellos. El resto de los 43 detenidos, quedaron con medidas cautelares menores, como firma mensual, prohibición de acercarse al mineral El Teniente y empresas como Transelec, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

En horas de la tarde la discusión se concentró en la cautelar de prisión preventiva de los 17 imputados, sin embargo se determinó que la audiencia continúe durante la jornada de este viernes con la exposición de la defensas de los detenidos.