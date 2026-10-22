Incendio afectó a dos viviendas en Rengo

Un incendio estructural afectó a dos viviendas durante la tarde de este jueves en la comuna de Rengo, específicamente en calle Carlos Condell, a la altura del número 1522.

La emergencia se registró cerca de las 13:00 horas, movilizando al Cuerpo de Bomberos de Rengo, cuyos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a estructuras colindantes.

A la llegada de las unidades, el incendio se encontraba en fase de libre combustión, situación que obligó a extremar los esfuerzos para contener el avance del fuego.

Hasta el lugar también concurrieron funcionarios de la Municipalidad de Rengo, quienes realizaron una evaluación de los daños y de las necesidades más inmediatas de las personas damnificadas. Además, personal de Carabineros se hizo presente para colaborar en el procedimiento, entre ellas resguardar el orden y tránsito vehicular.

De acuerdo con los antecedentes recabados, no se informó de personas con lesiones de gravedad producto de la emergencia, mientras que las causas que originaron el siniestro son materia de investigación.