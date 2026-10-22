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Molestia en la región por decisión de ANFA con la final de Tercera B

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“Es una falta de respeto”, señaló una fuente a El Rancagüino. En un principio, y tras la reunión de seguridad efectuada el miércoles por la tarde en el estadio municipal Fernando Cornejo de Quinta de Tilcoco, había quedado ratificada la final -a partido único- de la Tercera División B entre Provincial Talagante y Buenos Aires de Parral.

Pero, a los pocos minutos de la oficialización, la ANFA cambió de planes y dejó con los crespos hechos a la municipalidad, organismos policiales y de seguridad.

En medios de Talagante y Parral surgió la información que ya no había final única, y que el título se jugará ida y vuelta. Y justamente así será.

El argumento que habría esgrimido Elías Vistoso, presidente de Tercera División, estaría en la línea de un exceso de papeleo.

En la visita técnica, donde estuvo presente el alcalde de Quinta de Tilcoco, Sebastián Rodríguez; Carabineros, presidente regional de ARFA, representantes de la asociación local y de la Seremi de Seguridad, se acordó las ubicaciones para ambas barras, los estacionamientos, los accesos, los puntos de comida, medidas de seguridad en el interior y exterior, es decir, el plan completo, pero eso no habría gustado en ANFA y, por lo mismo, optaron por cambiar de plan a solo minutos de haber aceptado jugar en Quinta de Tilcoco.

Así las cosas, este sábado la ida será en el estadio Lucas Pacheco, y la vuelta el fin de semana siguiente en la región del Maule.

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