Ñublense vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 25 de octubre, Coquimbo Unido enfrentará a Ñublense en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por el duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan Ñublense y Coquimbo Unido

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense recibió un duro golpe y cayó 0 a 6 ante su rival Universidad de Chile. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 14 goles y ha marcado 2.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido llega triunfante luego de ver caer a Colo Colo con un marcador 5-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (9 PG – 5 PE – 10 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23 2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22 3 U. Católica 42 23 13 3 7 17 8 Coquimbo Unido 32 24 9 5 10 2 10 Ñublense 32 24 8 8 8 -9

Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 26: vs O'Higgins: 31 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 26: vs U. La Calera: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Horario Ñublense y Coquimbo Unido, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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