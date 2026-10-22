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Nueve organizaciones de personas mayores de Olivar se adjudican fondos de SENAMA

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Nueve organizaciones de personas mayores de Olivar se adjudicaron el Fondo Nacional del Adulto Mayor 2026 de SENAMA, cuyos recursos permitirán financiar viajes recreativos y adquirir materiales e insumos para sus sedes.

La alcaldesa María Estrella Montero Carrasco destacó que “esta adjudicación reconoce el compromiso de nuestras personas mayores y les permite seguir desarrollando iniciativas, compartiendo y fortaleciendo la vida comunitaria”.

La certificación se realizó en Doñihue, con la participación del alcalde subrogante, Francisco Aguirre, y el director de DIDECO, Juan Pablo Moya. El municipio, a través de la Oficina del Adulto Mayor, brindó acompañamiento y asesoría durante el proceso de postulación.

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