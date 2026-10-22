Nueve organizaciones de personas mayores de Olivar se adjudican fondos de SENAMA

Nueve organizaciones de personas mayores de Olivar se adjudicaron el Fondo Nacional del Adulto Mayor 2026 de SENAMA, cuyos recursos permitirán financiar viajes recreativos y adquirir materiales e insumos para sus sedes.

La alcaldesa María Estrella Montero Carrasco destacó que “esta adjudicación reconoce el compromiso de nuestras personas mayores y les permite seguir desarrollando iniciativas, compartiendo y fortaleciendo la vida comunitaria”.

La certificación se realizó en Doñihue, con la participación del alcalde subrogante, Francisco Aguirre, y el director de DIDECO, Juan Pablo Moya. El municipio, a través de la Oficina del Adulto Mayor, brindó acompañamiento y asesoría durante el proceso de postulación.