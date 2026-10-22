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O’Higgins presente con 12 deportistas paralímpicos en cuarta versión de “Campeones Sin Límites”

Pertenecientes al Instituto Teletón de Rancagua, los jóvenes destacaron en las competencias de alta exigencia realizadas en el Parque Estadio Nacional.

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Tras tres intensas jornadas de competencia en Santiago, la delegación del Instituto Teletón de Rancagua concluyó exitosamente su participación en la cuarta versión de “Campeones Sin Límites”, el torneo paralímpico juvenil organizado por Ripley junto a Fundación Teletón y Canal 13.

El grupo local de 12 deportistas se midió ante un centenar de competidores provenientes de seis institutos del país, logrando cinco reconocimientos en tenis de mesa, jabalina, 100 y 200 metros planos y bala, en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Paralímpico (CEP) y la Pista Mario Recordón.

Balance regional e hitos individuales

Entre las actuaciones más destacadas de la delegación de O’Higgins figura la participación de Belén Cantarutti, primer lugar en tenis de mesa en la categoría dama de pie, y de Fernanda Cortés, primer lugar en lanzamiento de jabalina en categoría dama.

Asimismo, Cortés se posicionó en segundo lugar con su desempeño en 200 metros planos, categoría dama ambulante, mientras que Valentina Pérez se llevó el tercer lugar en 100 metros planos, categoría dama sedente, y Juan Pablo Benavides consiguió el tercer lugar en lanzamiento de bala, categoría varón, demostrando el arduo trabajo de entrenamiento que se realiza diariamente en la Unidad de Ejercicio y Deporte Adaptado (UEDA) de la zona.

En la ceremonia de clausura, la delegación regional recibió además un reconocimiento especial para Eluney Sepúlveda como Espíritu Deportivo y Anaias Catalán como Proyección Deportiva, destacando la determinación, disciplina y compañerismo demostrados durante todo el torneo.

Un impulso a la inclusión local

El torneo puso a prueba el nivel técnico de los competidores locales, pero también visibilizó el impacto directo que la actividad física y el deporte adaptado tienen en sus procesos de rehabilitación integral y de inclusión social en la región de O’Higgins.

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La directora ejecutiva de Fundación Teletón, María José Zaldívar, destacó durante la inauguración de la cuarta edición la importancia de la inclusión integral a través de la competencia deportiva. “No basta la rehabilitación, no basta con que un niño aprenda a sentarse, aprenda a caminar, aprenda a comer. Lo que nosotros necesitamos es que cada una de las personas de la sociedad esté plenamente incluida y que desarrolle al máximo todas sus potencialidades. Estas pueden ser en el arte, pueden ser en el deporte, pueden ser en el trabajo, pueden ser desarrollando familia. Y muchas veces son todas juntas y eso es lo importante”, aseguró.

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