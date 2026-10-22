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O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25

O'Higgins y Cobresal se enfrentan en el estadio el Teniente. El duelo se jugará el sábado 24 de octubre desde las 20:00 horas.

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El juego entre O'Higgins y Cobresal se disputará el próximo sábado 24 de octubre por la fecha 25 del campeonato chileno, a partir de las 20:00 horas en el estadio el Teniente.

Así llegan O'Higgins y Cobresal

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins busca levantarse de su derrota ante Huachipato en el Huachipato-CAP Acero. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

El anterior partido disputado entre Cobresal finalizó en empate por 1-1 ante U. Concepción. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 9.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y O'Higgins lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 13 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
13 O'Higgins 27 24 8 3 13 -10
14 Cobresal 25 24 7 4 13 -10

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Ñublense: 31 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Everton: 1 de noviembre – 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario O'Higgins y Cobresal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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