Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

La semana estuvo marcada por los efectos del sistema frontal que azotó la zona centro sur. Sin embargo, los panoramas culturales se mantienen en pie frente a la posibilidad de un fin de semana más tranquilo.

Es por eso que en El Rancagüino te contamos qué actividades hay disponibles en la región durante los próximos días.

Rancagua: Gala Agrupación Artística Telar de Rancagua

Un evento de música y danzas chilenas se ofrecerá en el Centro Cultural Oriente de Rancagua, el sábado 24 de octubre.

Desde las 19:30 horas, la Agrupación Artística Telar de Rancagua, encabezará una jornada familiar centrada en el folclor nacional, poniendo en alto sus 44 años de trayectoria,

Rancagua: “Antígona”

Con la actuación de Susana Browne y la dramaturgia y dirección de Rodrigo Fuentes, el Teatro Casa del Arte presenta “Antígona”, tragedia original de Sófocles.

Las funciones a presentarse el jueves 22, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre contemplarán un trabajo colaborativo entre el recinto y la Compañía Achen para traer a la capital regional este clásico del teatro griego.

Las reservas se pueden hacer a los números +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

Graneros: “Abuelares”

La Compañía La Maquinaria, la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Graneros y el artista Avuelopájaro llevan a la comuna la puesta en escena unipersonal con marionetas “Abuelares”, el viernes 23 de octubre.

La función gratuita iniciará a las 18:30 horas en el Teatro Municipal de Graneros y aborda la vida, las relaciones y el amor de un matrimonio de abuelos y su nieto, esto en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores y el Día Nacional del Anciano, los Abuelos y Abuelas, celebrados durante octubre.

Mostazal: Mostazal Sonoro – Edición Urbano

Luego de la Edición Rock, Mostazal Sonoro vuelve con una versión dedicada al género urbano y protagonizada por los artistas locales de la comuna, el sábado 24 de octubre.

Desde las 15:00 horas, el skatepark de San Francisco, ubicado a un costado del Colegio Andrés Bello, se presentarán Smockedela, Cerdosow, Chris Farías, Fabián Dosh, Beaese, Amatistah, Dj Apolo, Dj DC12, Dj Uroboro, Eric The Chance y Juanko Frathelo.

Adicionalmente, la jornada contará con concurso de skate, emprendimientos y más.

Rengo: Expo Pinche Bisquertt

El sábado 24 de octubre llega la Expo Pinche Bisquerrt, en su versión Festival de Primavera, a la Avenida Bisquertt.

Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de una feria de artes y oficios, una feria agroecológica, música en vivo y un barrio gastronómico para disfrutar con familia y amigos.

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Olivar: Teletón Olivar Bajo

Olivar Bajo se une por la Teletón 2026 el sábado 24 de octubre, ofreciendo a la comunidad una jornada marcada por la solidaridad, el entretenimiento y el espíritu colaborativo que se contagia en la víspera de la cruzada solidaria.

Desde las 14:30 horas, en la Escuela Nuestra Señora de la Merced, se realizará un bingo campesino que otorgará premios como sacos de papa, cebollas, verduras, huevos e incluso una gallina, un gallo y sus pollitos.

Igualmente, estarán disponibles la venta de comida y música en vivo, generando un ambiente familiar.

San Fernando: Fiesta Fitness Rosa 2026

En el marco de Octubre Rosa 2026 y la concientización sobre el cáncer de mama, San Fernando vivirá la Fiesta Fitness Rosa 2026 el viernes 23 de octubre.

A partir de las 19:00 horas, el Gimnasio Techado de San Fernando recordará que la actividad física es un factor protector frente a la enfermedad, de la mano de destacados instructores y el sorteo de 20 mamografías.

Chépica: Fiesta Costumbrista de la Chicha y el Chancho

Tras haber sido reprogramada, la Fiesta Costumbrista de la Chicha y el Chancho por fin se instalará en Chépica el sábado 24 de octubre desde las 11:00 horas,

En el Estadio San Eugenio, se presentarán artistas invitados como Los Rancheros de Curicó, Javiera Ayala, Corazones Cuequeros de Chépica, entre otros, así como se realizará un concurso gastronómico que premiará al mejor arrollado de chancho, al mejor queso de cabeza y a la mejor preparación a base de cerdo.

Paredones: Concierto “Mes de la Música y los Músicos Chilenos”

La música chilena se sigue celebrando durante octubre. Esta vez, la comuna de Paredones ofrecerá un concierto en la Plaza de Armas el sábado 24 octubre, a las 18:00 horas.

En la instancia se presentarán Tierra Linda de Paredones, Francisco Rojas, Tenshinjuan, La Juerga, Kala Kala K y Mariachi de Monte Claro.

Pichilemu: Día de la Música

Otra celebración de la música chilena se manifestará en Pichilemu el sábado 24 de octubre, en el Centro Cultural Agustín Ross.

El encuentro será abierto a la comunidad e iniciará a las 17:30 horas, así como buscará impulsar la escena musical local con las presentaciones de la Big Band Municipal, Sin Grillos, Lobos del Bosque, Crimson Moon, El Ombligo de la Nada, Dess Kill-Trust, D-Lux y 4 Signal.

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En esta instancia, se brinda especial protagonismo a los artistas y agrupaciones juveniles y escolares.

Harlem Globetrotters: 100 Years of Joy

Los mundialmente famosos Harlem Globetrotters llegan a Gran Arena Monticello, en el marco de la Gira del Centenario del equipo, para tomarse el recinto con el balón de baloncesto el sábado 24 y el domingo 25 de octubre.

En su paso por la región, el equipo de élite masculino y femenino traerá una nueva visión de mates que desafían la gravedad y trucos que cambian el juego contra los Washington Generals, sus rivales.

Las entradas van desde los $44.850 hasta los $115.000 y pueden adquirirse en el siguiente enlace: https://www.ticketmaster.cl/event/harlem-globetrotters-gran-arena-monticello