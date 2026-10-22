PRODESAL Olivar refuerza conocimientos sobre sanidad apícola

Usuarios y usuarias de PRODESAL Olivar participaron en la última visita de la especialista apícola, jornada enfocada en la sanidad de las colmenas y el cuidado de las abejas para una producción sostenible.

La alcaldesa María Estrella Montero Carrasco destacó que “acompañar a nuestros productores con asesoría técnica es fundamental para fortalecer la agricultura local y promover buenas prácticas que contribuyan al desarrollo rural de Olivar”.

Estas instancias permiten reforzar conocimientos y entregar herramientas prácticas a los productores y productoras de la comuna.