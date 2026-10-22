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Cobreloa necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Rangers y Cobreloa, que se jugará el sábado 24 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

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Cobreloa y Rangers se enfrentarán en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales el próximo sábado 24 de octubre desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y Cobreloa

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers viene de caer por 1 a 4 frente a Santiago Wanderers. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa viene de un triunfo 6 a 1 frente a Recoleta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 3 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 21 puntos (5 PG – 6 PE – 17 PP), mientras que la visita sumó 51 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (14 PG – 9 PE – 5 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 28 13 7 8 4
16 Rangers 21 28 5 6 17 -18

Fecha y rival de Rangers en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Cobreloa en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs D. Puerto Montt: 31 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Horario Rangers y Cobreloa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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