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San Fernando avanza en recuperación de su gimnasio municipal con inversión superior a $1.900 millones

La Comisión de Deportes del CORE aprobó por unanimidad de sus integrantes presentes el aumento de presupuesto para mejorar el recinto. El proyecto aún debe ser votado por el pleno y, si obtiene su aprobación, las obras podrían comenzar durante los primeros meses de 2027.

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La recuperación del Gimnasio Techado Municipal de San Fernando dio un nuevo paso este miércoles, luego de que la Comisión de Deportes del Consejo Regional (CORE) aprobara el aumento de presupuesto destinado a su mejoramiento. La iniciativa contempla una inversión superior a los $1.900 millones y busca renovar uno de los principales recintos deportivos de la comuna.

El avance es resultado del trabajo desarrollado por el municipio y sus equipos técnicos junto a la división de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el objetivo de retomar un proyecto que llevaba años sin poder concretarse.

Las obras consideran mejoras en la cancha, los baños, los accesos, la fachada y las graderías, entre otras intervenciones. Con ello, se busca ofrecer mejores condiciones para entrenamientos, competencias y actividades deportivas que convoquen a deportistas de San Fernando y de otras comunas de la región.

Proyecto busca saldar una deuda con los deportistas

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, destacó el avance y recordó las gestiones realizadas para recuperar la iniciativa y resolver las dificultades que habían impedido su ejecución.

“Este es un tremendo paso después de una larga espera. Era una deuda con los deportistas sanfernandinos porque es un proyecto de antigua data que había perdido su recomendación satisfactoria y que recuperamos en diciembre de 2022 con nuestros equipos técnicos. En enero de 2023 se aprobó su financiamiento, pero por distintas razones no pudo avanzar. Hoy, después de una nueva reevaluación, la comisión aprobó un monto superior a los $1.900 millones”, señaló.

El presidente de la Comisión de Deportes del CORE, Gerardo Contreras, también valoró el trabajo de los equipos municipales para sacar adelante el proyecto.

“Hemos seguido este proyecto desde hace mucho tiempo. Quiero felicitar al equipo técnico de la Municipalidad de San Fernando y a su alcalde, porque sacaron adelante una iniciativa que se estaba viendo muy difícil. Estos recursos permitirán devolverles la esperanza a los deportistas sanfernandinos y también a la provincia de Colchagua”, expresó.

Por su parte, el consejero regional Jorge Vargas destacó la importancia de recuperar un recinto que forma parte de la historia deportiva de la región.

“Quiero felicitar al alcalde Pablo Silva Pérez. Es un modelo de gestión que debiese ser replicable en otras comunas tanto en seguridad con las cámaras como en proyectos como el alcantarillado de Puente Negro. Hoy avanzamos en recuperar una infraestructura que todos hemos disfrutado, y por eso es una excelente noticia para San Fernando. Quienes vivimos en otros rincones de la región venimos c

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