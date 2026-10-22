Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

San Luis quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre San Luis y Recoleta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Comparte esta noticia

Anuncios

El cotejo entre San Luis y Recoleta, por la fecha 29 del campeonato 2026, se jugará el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Así llegan San Luis y Recoleta

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis logró un triunfo por 1-0 ante Magallanes. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 7 goles frente a 1 en contra.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta viene de caer derrotado 1 a 6 ante Cobreloa. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está puntero y alcanzó 53 puntos (15 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (11 PG – 8 PE – 9 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 28 13 7 8 4
6 Recoleta 41 28 11 8 9 -2

Fecha y rival de San Luis en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs San Marcos: 31 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Recoleta en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: 1 de noviembre – 15:00 (hora Argentina)
Horario San Luis y Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Chapecoense quiere volver a festejar frente a Fluminense
11 minutos hace
San Lorenzo se enfrenta ante la visita Newell`s por la fecha 14
14 minutos hace
Liga de Quito y Macará se miden por la fecha 4
21 minutos hace
Chapecoense quiere volver a festejar frente a Fluminense
11 minutos hace
San Lorenzo se enfrenta ante la visita Newell`s por la fecha 14
14 minutos hace
Anuncios
797189_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25
estadio quinta 1
Molestia en la región por decisión de ANFA con la final de Tercera B
Anuncios
798312_0
Santiago Wanderers visita a Unión Española por la fecha 29
798313_0
Se enfrentan D. Puerto Montt y U. San Felipe por la fecha 29
1 carcel rancagua
Comisión de Libertad Condicional de Rancagua acogió 28 de 320 solicitudes
797184_0
D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25
Anuncios
EDITORIAL ok
De La Aurora de Chile a la era digital: la misión del periodismo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE
AAAJ_VS_FLUMINENSE_32
Palmeiras venció en penales a Fluminense
SEREMI 1
Seremi destaca más recursos para la niñez y personas en situación de calle en O’Higgins
Backstage: profesores en momentos previos a los Teachers Awards 2026
Colegio Amada Sofía García celebró a sus profesores y asistentes con jornada en Matanzas y los Teachers Awards 2026
fianl tercera b
Este sábado se define al campeón de Tercera B en Quinta de Tilcoco
Anuncios
1 incendio chepica
Incendio estructural movilizó a bomberos de Chépica
BALANCE 2
Hasta 66,8 milímetros de lluvia cayeron en la región
El costo de desproteger
juzgado garantia rengo
Prisión preventiva para detenido por millonario robo de agroquímicos en Rengo
Anuncios
1 accidente pichilemu....
Accidente vehicular movilizó a equipos de emergencia de Pichilemu
cicletada familiar angostura 1
Vecinos de Angostura disfrutaron de cicletada familiar
Emmanuel Macron
Macron defiende su gestión de los disturbios callejeros en Francia y apunta a «manipulación extranjera»
Javier Milei
Milei confía en recuperar las Malvinas por la vía diplomática: «No creemos en soluciones bélicas»
martin henriquez boxeo
Rancagua vivirá una noche histórica de boxeo con la disputa del Título Mundial Juvenil
3 accidente san vicente
Volcamiento de furgón deja 17 personas lesionadas en San Vicente de Tagua Tagua
1 carabineros distingue...
Carabineros de O’Higgins distingue a joven que cumplió su sueño de ser parte de la institución
Prudentia, IA y el Aquinate