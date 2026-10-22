Se busca convicción para transformar el país: Último llamado para ser parte de Enseña Chile

Egresados de ingenierías, periodismo, carreras STEM y pedagogías en enseñanza media en lenguaje y matemáticas pueden sumarse al Programa de Liderazgo de Enseña Chile 2027. Este ofrece una beca de formación y acompañamiento permanente mientras trabajan en contextos de alta vulnerabilidad.

“Conviértete en el mejor profesional de Chile y para Chile con nuestro programa. Generarás un impacto real en la vida de cientos de estudiantes, mientras creces y desarrollas competencias valiosas en el mercado laboral”, dice Tomás Recart, director ejecutivo de la fundación.

Enseña Chile lleva 18 años buscando a jóvenes que se comprometan por dos años y a tiempo completo para trabajar como profesores en contextos de alta vulnerabilidad y, a su vez, la organización les otorga acompañamiento y formación para potenciar sus competencias.

En el caso de la región de O’Higgins, la fundación lleva 6 años impactando en la educación de la zona, con un alcance aproximado de más de 12 mil estudiantes. Aun así, Enseña Chile planea seguir ampliando su cobertura en las comunas de Rancagua, Machalí, Doñihue, Coltauco, Chimbarongo y San Francisco de Mostazal. Para lograrlo, la fundación hace un llamado especial a los estudiantes de último año y egresados de Ingeniería, Bioquímica y Periodismo a sumarse al Programa de Liderazgo.

Por su parte, el Director Regional Centro Sur, Cristián Antúnez, hace una invitación a quienes quieren contribuir a la educación de la zona: «Queremos invitarte a transformar las trayectorias de vida de los estudiantes de la región. Hoy tenemos una red importante que está trabajando activamente por lograr esas transformaciones, pero necesitamos más personas comprometidas y con ganas de conocer la diversidad de territorios y realidades que hoy tiene la región de O’Higgins. Conocer esas realidades desde el terreno es clave para generar cambios reales en las trayectorias, porque lo que hoy necesitan estudiantes de la ruralidad es completamente distinto a lo que necesita un estudiante del Centro de Rancagua».

Para ser parte del programa, pueden postular profesionales de las ingenierías, periodismo, carreras científicas y pedagogías en enseñanza media, de entre 22 y 30 años (no excluyente), con disponibilidad para moverse a diversas regiones del país y experiencias demostrables de liderazgo en voluntariados, centros de estudiantes, ayudantías, grupos de iglesia, scout, entre muchas otras.

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Sebastián Imperatore, Director de Escala y egresado del programa en 2020, confirma que esta experiencia es un aprendizaje para toda la vida. “Acompañar día a día a mis estudiantes, no solo en sus aprendizajes, sino también en los desafíos que enfrentaban en sus vidas y sus familias, le dio un sentido a mi trabajo. Me permitió conectar con mi propósito y comprender de manera concreta el impacto que podía generar en la vida de otros”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre a las 23:59 horas en

www.ensenachile.cl/postula y los interesados deben tener a mano su CV en formato PDF. Dudas sobre requisitos en el sitio web o en postulaciones@ensenachile.cl