Servicio de Protección busca nuevas Familias de Acogida para niños y niñas

El primer acercamiento de Estefanía y Orlando al programa de Familias de Acogida surgió después de conocer un testimonio en redes sociales. Ese relato reactivó una idea que compartían desde el inicio de su relación: abrir su hogar y ofrecer tiempo y cariño a un niño o niña que necesitara protección, aunque fuera de manera temporal.

Motivados por ese propósito, se inscribieron en el sitio web del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para participar en una charla informativa organizada por la Unidad de Familias de O’Higgins.

Cuatro meses después, tras completar el proceso de evaluación y formación, estaban preparados para acoger. Sin imaginarlo, se convirtieron en la familia que una bebé de cinco meses necesitaba para dejar el hospital donde permanecía debido a graves vulneraciones de derechos.

Estefanía asegura que, desde el primer encuentro, el bienestar de la niña se transformó en su principal preocupación.

“Ha sido muy gratificante verla desarrollarse bien, tranquila, feliz, conversadora y querida, no solo por nosotros, sino también por las personas que nos rodean”, comenta.

Cinco acogimientos desde mayo

Desde su inauguración, a fines de mayo, la Unidad de Familias del Servicio de Protección ha concretado cinco acogimientos de niños y niñas con familias previamente evaluadas y formadas por su equipo profesional.

La directora regional subrogante del Servicio de Protección, Carolina Espinoza, destacó que uno de los principales desafíos es fortalecer la captación de familias y agilizar los procesos de evaluación y acompañamiento, tanto de Familias de Acogida como de familias adoptivas.

“Estamos desplegados en toda la región con acciones de difusión que desarrollamos junto a los 12 proyectos especializados en acogimiento familiar (FAE). Los resultados ya comienzan a evidenciarse: durante este año cerca de 200 personas se han inscrito en el programa; sin embargo, solo un porcentaje reducido completa el proceso y es declarado idóneo para el acogimiento. Por lo anterior, necesitamos el compromiso de más familias”, señaló.

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El objetivo es que más niños y niñas crezcan en familia

En la misma línea, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Cristian Flores, valoró los avances del Plan Crecer en Familia, iniciativa del Gobierno que busca que más niños y niñas crezcan en un entorno familiar en lugar de una residencia.

“Los resultados que estamos observando en O’Higgins son muy positivos. Durante 2026 hemos logrado que 14 niños y niñas que vivían en residencias egresaran junto a una familia y, al mismo tiempo, hemos reducido la permanencia de niños y niñas de 0 a 4 años en estos dispositivos. Además, la incorporación de nuevas Familias de Acogida ha permitido evitar que algunos bebés ingresen a residencias”, destacó la autoridad.

¿Cómo convertirse en Familia de Acogida?

Las personas interesadas en convertirse en Familia de Acogida pueden obtener más información e iniciar su proceso de inscripción a través del sitio web www.servicioproteccion.gob.cl o comunicarse al teléfono *6141.

Por estos canales recibirán orientación sobre los requisitos, las etapas de evaluación y el calendario de charlas informativas disponibles en la región.