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Tenis de mesa cerró la Liga Deportiva de Educación Superior 2026 en Rancagua

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En el Gimnasio Hermógenes Lizana se llevó a cabo la ceremonia oficial de premiación de las Ligas Deportivas Educación Superior (LDES) región de O’Higgins 2026 para la disciplina de tenis de mesa.

La iniciativa, organizada de manera conjunta por la Seremi del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo, talento y juego limpio de las delegaciones que obtuvieron los tres primeros lugares tanto en básquetbol, futsal y voleibol, junto con brindar un reconocimiento especial a los atletas destacados en las fases zonales.

El campeonato universitario contó con la competencia de cinco casas de estudio de la zona: la Universidad de O’Higgins (UOH), INACAP, Universidad Santo Tomás (UST), IPCHILE y AIEP.

Durante la actividad, la seremi María Isabel Moraga, valoró el balance del certamen deportivo. En sus palabras, la autoridad detalló el horizonte competitivo para la disciplina de tenis de mesa, proyectando a Rancagua como punto neurálgico del deporte universitario del país con el zonal de la especialidad. «En el tenis de mesa ellos van a ser los representantes para la gran final que se va a realizar el 23 y 24 de noviembre en la comuna de Rancagua. Vienen siete regiones de todo el país a estar en esta gran final. Así que vamos a ser anfitriones como ciudad y como Mindep», dijo.

La seremi del Deporte encabezó la premiación para los mejores equipos: Inacap, UOH y Santo Tomás.

Asimismo, Moraga destacó el incremento constante en el compromiso y convocatoria de las distintas etapas deportivas durante este 2026. «Este año aumentó la participación en todos los establecimientos educacionales de nuestra región (…) y hoy día este cierre de las competencias escolares la terminamos con la enseñanza superior, y eso nos da un trabajo de seguir manteniendo este nivel que se ha ido aumentando cada día en deportistas que están involucrados en los deportes».

Por último, la secretaria regional dirigió un mensaje a los competidores respecto al valor social y formativo de la actividad física. “La educación y el deporte obviamente nos cambia vida, estamos concientizando que esto se tiene que aumentar día a día y que ellos tienen que ser embajadores del deporte en cada uno de su establecimiento».

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