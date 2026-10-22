Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

U. Concepción vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno

U. Concepción y Deportes Limache se miden en el estadio Huachipato-CAP Acero el domingo 25 de octubre a las 20:00 horas y Claudio Díaz Mera es el elegido para dirigir el partido.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Por la fecha 25 del campeonato chileno, Deportes Limache y U. Concepción se enfrentan el domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Huachipato-CAP Acero.

Así llegan U. Concepción y Deportes Limache

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción terminó con un empate en 1 frente a Cobresal en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

En la fecha pasada, Deportes Limache finalizó con un empate 2-2 ante Palestino. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 6 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Deportes Limache sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (6 PG – 5 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 10 PP).

El encuentro será supervisado por Claudio Díaz Mera, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
6 Deportes Limache 34 24 10 4 10 8
15 U. Concepción 23 24 6 5 13 -22

Anuncios
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Colo Colo: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Deportes Limache, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Juventus empató 2-2 con Stade Rennes
7 minutos hace
River Plate vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
8 minutos hace
U. Saint-Gilloise golea 4-0 a Hapoel Beer-Sheva y Guilherme Smith firma doblete
10 minutos hace
Juventus empató 2-2 con Stade Rennes
7 minutos hace
River Plate vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
8 minutos hace
Anuncios
798317_0
D. Antofagasta vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
797185_0
Palestino vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
Anuncios
teleton rancagua 1
O’Higgins presente con 12 deportistas paralímpicos en cuarta versión de “Campeones Sin Límites”
797183_0
U. La Calera vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
798310_0
Deportes Temuco vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
NOTA 1.1
Nueve organizaciones de personas mayores de Olivar se adjudican fondos de SENAMA
Anuncios
ohiggins conce 1
Arnaldo Castillo en la previa de Cobresal: “para nosotros es una final, lo vamos a jugar de esa manera”
797189_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25
estadio quinta 1
Molestia en la región por decisión de ANFA con la final de Tercera B
798314_0
San Luis quiere mantenerse en la punta del campeonato
1 carcel rancagua
Comisión de Libertad Condicional de Rancagua acogió 28 de 320 solicitudes
797184_0
D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25
Anuncios
793878_0
El finalista se define en un duelo entre Flamengo y Estudiantes
1 TOP Rancagua
Fue condenado a cinco años de cárcel por conducción en estado de ebriedad causando la muerte de persona
EDITORIAL ok
De La Aurora de Chile a la era digital: la misión del periodismo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE
Anuncios
udechile
La U, otra vez, será local en Rancagua
IMG_2892
Familias disfrutaron de la cicletada de Angostura 2026
Backstage: profesores en momentos previos a los Teachers Awards 2026
Colegio Amada Sofía García celebró a sus profesores y asistentes con jornada en Matanzas y los Teachers Awards 2026
fianl tercera b
Este sábado se define al campeón de Tercera B en Quinta de Tilcoco
Fondo vecino equipamiento
Últimos días para postular al Fondo Vecino “Desarrollo Comunitario” de Agrosuper
visita skyview
Skyview de Agrosuper supera las 57 mil visitas desde su apertura en Planta Rosario
1 incendio chepica
Incendio estructural movilizó a bomberos de Chépica
BALANCE 2
Hasta 66,8 milímetros de lluvia cayeron en la región