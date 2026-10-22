Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

U. La Calera vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno

En la previa de U. La Calera vs U. Católica, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 25 de octubre desde las 15:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El árbitro designado será Cristián Garay Reyes.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El próximo domingo 25 de octubre, a partir de las 15:00 horas, U. Católica enfrenta a U. La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por el duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan U. La Calera y U. Católica

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de empatar ante D. Concepción por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de vencer a Palestino en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 10 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. La Calera se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (13 PG – 3 PE – 7 PP).

Anuncios

U. Católica protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Universidad de Chile, el clásico universitario. Este importante partido, cargado de historia, será el 1 de noviembre, a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el estadio Claro Arena.

El encargado de impartir justicia en el partido será Cristián Garay Reyes.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
4 Everton 39 24 11 6 7 13
16 U. La Calera 18 24 4 6 14 -21

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 28 de octubre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Horario U. La Calera y U. Católica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Juventus empató 2-2 con Stade Rennes
8 minutos hace
River Plate vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
9 minutos hace
U. Saint-Gilloise golea 4-0 a Hapoel Beer-Sheva y Guilherme Smith firma doblete
11 minutos hace
Juventus empató 2-2 con Stade Rennes
8 minutos hace
River Plate vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
9 minutos hace
Anuncios
797188_0
U. Concepción vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
798317_0
D. Antofagasta vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
Anuncios
lucas bovaglio ohiggins
Bovaglio anticipa que O’Higgins en esta recta final no puede cometer errores
teleton rancagua 1
O’Higgins presente con 12 deportistas paralímpicos en cuarta versión de “Campeones Sin Límites”
798310_0
Deportes Temuco vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del campeonato 2026
NOTA 1.1
Nueve organizaciones de personas mayores de Olivar se adjudican fondos de SENAMA
Anuncios
ohiggins conce 1
Arnaldo Castillo en la previa de Cobresal: “para nosotros es una final, lo vamos a jugar de esa manera”
797189_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25
estadio quinta 1
Molestia en la región por decisión de ANFA con la final de Tercera B
798314_0
San Luis quiere mantenerse en la punta del campeonato
1 carcel rancagua
Comisión de Libertad Condicional de Rancagua acogió 28 de 320 solicitudes
797184_0
D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25
Anuncios
793878_0
El finalista se define en un duelo entre Flamengo y Estudiantes
1 TOP Rancagua
Fue condenado a cinco años de cárcel por conducción en estado de ebriedad causando la muerte de persona
EDITORIAL ok
De La Aurora de Chile a la era digital: la misión del periodismo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE
Anuncios
udechile
La U, otra vez, será local en Rancagua
IMG_2892
Familias disfrutaron de la cicletada de Angostura 2026
Backstage: profesores en momentos previos a los Teachers Awards 2026
Colegio Amada Sofía García celebró a sus profesores y asistentes con jornada en Matanzas y los Teachers Awards 2026
fianl tercera b
Este sábado se define al campeón de Tercera B en Quinta de Tilcoco
Fondo vecino equipamiento
Últimos días para postular al Fondo Vecino “Desarrollo Comunitario” de Agrosuper
visita skyview
Skyview de Agrosuper supera las 57 mil visitas desde su apertura en Planta Rosario
1 incendio chepica
Incendio estructural movilizó a bomberos de Chépica
BALANCE 2
Hasta 66,8 milímetros de lluvia cayeron en la región