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Huachipato intentará seguir su racha positiva ante Audax Italiano

Toda la previa del duelo entre Audax Italiano y Huachipato. El partido se juega en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida hoy a las 20:00 horas. Será arbitrado por Rodrigo Carvajal Molina.

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Audax Italiano tendrá hoy como rival a Huachipato, a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan Audax Italiano y Huachipato

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano venció 1-0 a O'Higgins en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato venció en casa a O'Higgins por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 3 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Huachipato.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 28 puntos (7 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (10 PG – 4 PE – 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Rodrigo Carvajal Molina.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
7 Huachipato 34 24 10 4 10 -5
12 Audax Italiano 28 23 7 7 9 -5

Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs U. Católica: 28 de octubre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs D. La Serena: 1 de noviembre – 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Horario Audax Italiano y Huachipato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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