D. Antofagasta se enfrentará ante Curicó Unido por la fecha 29

A partir de las 17:30 horas el próximo domingo 25 de octubre, Curicó Unido enfrentará a D. Antofagasta en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan, por el duelo correspondiente a la fecha 29 del campeonato 2026.
Así llegan D. Antofagasta y Curicó Unido
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026
D. Antofagasta llega con resultado de empate, 0-0, ante Dep. Santa Cruz. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Curicó Unido y Deportes Iquique, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Curicó Unido se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el quinto puesto con 45 puntos (12 PG – 9 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG – 10 PE – 11 PP).
Cristián Droguett Valenzuela es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|53
|28
|15
|8
|5
|14
|2
|Cobreloa
|51
|28
|14
|9
|5
|21
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|15
|5
|D. Antofagasta
|45
|28
|12
|9
|7
|21
|13
|Curicó Unido
|31
|28
|7
|10
|11
|-16
Fecha y rival de D. Antofagasta en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs Magallanes: 31 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Curicó Unido en el próximo partido del campeonato 2026
- Fecha 30: vs Deportes Temuco: 30 de octubre – 21:15 (hora Argentina)
Horario D. Antofagasta y Curicó Unido, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
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