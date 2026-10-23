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Se enfrentan D. Puerto Montt y U. San Felipe por la fecha 29

En la previa de D. Puerto Montt vs U. San Felipe, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 17:30 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue. El árbitro designado será Gastón Philippe Noriega.

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Por la fecha 29 del campeonato 2026, D. Puerto Montt y U. San Felipe se enfrentan mañana desde las 17:30 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue.

Así llegan D. Puerto Montt y U. San Felipe

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt viene de empatar ante San Marcos por 0-0.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

El anterior partido jugado por U. San Felipe acabó en empate por 2-2 ante Deportes Temuco..

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG – 8 PE – 15 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Gastón Philippe Noriega.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
12 D. Puerto Montt 35 28 10 5 13 -9
15 U. San Felipe 23 28 5 8 15 -32

Fecha y rival de D. Puerto Montt en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Cobreloa: 31 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de U. San Felipe en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Unión Española: 31 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario D. Puerto Montt y U. San Felipe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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