Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Iquique y Magallanes se encuentran en la fecha 29

Todo lo que tienes que saber en la previa de Deportes Iquique vs Magallanes. El duelo, a disputarse en el estadio Tierra de Campeones hoy, comienza a las 20:00 horas y será dirigido por Diego Paredes Aguilera.

Comparte esta noticia

Anuncios

Deportes Iquique y Magallanes se enfrentan por la fecha 29 del campeonato 2026, en el estadio Tierra de Campeones, desde las 20:00 horas.

Así llegan Deportes Iquique y Magallanes

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Bicentenario La Granja.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

En la jornada previa, Deportes Iquique igualó 2-2 el juego ante Curicó Unido. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes llega a este encuentro con una derrota ante San Luis por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes fue el ganador por 4 a 3.

El local está en el décimo primer puesto con 35 puntos (8 PG – 11 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG – 7 PE – 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Diego Paredes Aguilera.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 53 28 15 8 5 14
2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 28 13 7 8 4
11 Deportes Iquique 35 28 8 11 9 6

Anuncios
Fecha y rival de Deportes Iquique en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs Recoleta: 1 de noviembre – 15:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Magallanes en el próximo partido del campeonato 2026
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: 31 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Horario Deportes Iquique y Magallanes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Espanyol visita a Racing Santander por la fecha 10
9 minutos hace
Arsenal va en busca de un triunfo ante Everton para trepar a la punta
10 minutos hace
Se enfrentan Coventry City y Fulham por la fecha 8
12 minutos hace
Espanyol visita a Racing Santander por la fecha 10
9 minutos hace
Arsenal va en busca de un triunfo ante Everton para trepar a la punta
10 minutos hace
Anuncios
797184_0
D. La Serena y D. Concepción se miden por la fecha 25
NOTA 4.1
Emma Arenas, talento olivarino que destaca en la gimnasia
Anuncios
793878_2
Estudiantes gana en penales a Flamengo y se asegura su lugar en la final
NOTA 3.1
PRODESAL Olivar refuerza conocimientos sobre sanidad apícola
ensena chile 12
Se busca convicción para transformar el país: Último llamado para ser parte de Enseña Chile
1 SOCIAL EEC
Autoridades, empresas y la academia participaron en el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”
Anuncios
Imagen de referencia carpeta cancha
San Fernando avanza en recuperación de su gimnasio municipal con inversión superior a $1.900 millones
Familias de Acogida buscan brindar cuidado temporal a niños y niñas que necesitan protección
Servicio de Protección busca nuevas Familias de Acogida para niños y niñas
Foto: Nicolás Carrasco
Continúa la inestabilidad atmosférica en O´Higgins
797188_0
U. Concepción vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
teleton rancagua 1
O’Higgins presente con 12 deportistas paralímpicos en cuarta versión de “Campeones Sin Límites”
797183_0
U. La Calera vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
Anuncios
1 detenidos paredones
Detienen en Paredones a un hombre  por robo de cables de cobre
1 incendio rengo
Incendio afectó a dos viviendas en Rengo
PANORAMAS 11
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
797187_0
Ñublense vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato chileno
Anuncios
798311_0
Cobreloa necesita los tres puntos para ser puntero
798316_0
Por la fecha 29, D. Copiapó recibirá a Dep. Santa Cruz
798312_0
Santiago Wanderers visita a Unión Española por la fecha 29
798313_0
Se enfrentan D. Puerto Montt y U. San Felipe por la fecha 29
1 carcel rancagua
Comisión de Libertad Condicional de Rancagua acogió 28 de 320 solicitudes
1 TOP Rancagua
Fue condenado a cinco años de cárcel por conducción en estado de ebriedad causando la muerte de persona
EDITORIAL ok
De La Aurora de Chile a la era digital: la misión del periodismo
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE