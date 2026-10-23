Deportes Rancagua inicia su camino en la liguilla como visitante

Este sábado al mediodía, Deportes Rancagua iniciará el camino para el ascenso al profesionalismo en condición de visitante.

La liguilla de la Tercera División A verá a los rancagüinos midiéndose ante Lautaro en el estadio municipal de Buin, cancha donde este año el equipo que dirige Ítalo Pinochet salió victorioso en la temporada regular.

El “Depo”, en el torneo, ocupó la tercera plaza del campeonato merced a una gran campaña que lo tuvo como invicto en la segunda rueda.

Esta serie se resolverá el sábado 31 en el estadio municipal Patricio Mekis.