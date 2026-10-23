Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Rancagua inicia su camino en la liguilla como visitante

Comparte esta noticia

Anuncios

Este sábado al mediodía, Deportes Rancagua iniciará el camino para el ascenso al profesionalismo en condición de visitante.

La liguilla de la Tercera División A verá a los rancagüinos midiéndose ante Lautaro en el estadio municipal de Buin, cancha donde este año el equipo que dirige Ítalo Pinochet salió victorioso en la temporada regular.

El “Depo”, en el torneo, ocupó la tercera plaza del campeonato merced a una gran campaña que lo tuvo como invicto en la segunda rueda.

Esta serie se resolverá el sábado 31 en el estadio municipal Patricio Mekis.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Con un empate 0-0 se jeuga el segundo tiempo entre Tigre y Atlético Tucumán
3 minutos hace
Cruzeiro le ganó 1-0 a Remo
24 minutos hace
Platense se impone con remontada 2-1 sobre Gimnasia (Mendoza), tras un gol agónico
2 horas hace
EN VIVO: Con un empate 0-0 se jeuga el segundo tiempo entre Tigre y Atlético Tucumán
3 minutos hace
Cruzeiro le ganó 1-0 a Remo
24 minutos hace
Anuncios
798315_2
Deportes Iquique le pasó por encima 4-1 a Magallanes
797186_2
Huachipato empató 1-1 en su visita a Audax Italiano
Anuncios
el zapal
Familias de Chépica peregrinaron al santuario de El Zapal
jose Vergara
Padre José Vergara celebró 25 años de sacerdocio
5 conversatorio esto es chile
“Esto es O’Higgins”: la región pone la mirada en su identidad local para impulsar el turismo
1 detenidos bolivianos....
Detienen a dos bolivianos por falsificación de documentos públicos en Rancagua
Anuncios
Paga Moya
CRISTIAN 3
Padre Cristián Giadach cumplió 10 años de sacerdocio
LJVL 8
Liceo José Victorino Lastarria celebró 60 años formando generaciones de rancagüinos
TGR
TGR aplica facilidades de pago a deudores CAE, MiPymes y personas naturales
798310_0
Deportes Temuco recibirá a San Marcos por la fecha 29
797183_0
U. Católica quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas
Anuncios
797189_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita Cobresal por la fecha 25
Daños en cultivos agrícolas de O’Higgins por las lluvias y granizadas de octubre
Granizadas y lluvias dañan cultivos en O’Higgins: Agricultura prepara catastro de pérdidas
798316_0
Por la fecha 29, D. Copiapó recibirá a Dep. Santa Cruz
798312_0
Santiago Wanderers visita a Unión Española por la fecha 29
Anuncios
NOTA 4.1
Emma Arenas, talento olivarino que destaca en la gimnasia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 23 DE OCTUBRE
793878_2
Estudiantes gana en penales a Flamengo y se asegura su lugar en la final
NOTA 3.1
PRODESAL Olivar refuerza conocimientos sobre sanidad apícola
ensena chile 12
Se busca convicción para transformar el país: Último llamado para ser parte de Enseña Chile
1 SOCIAL EEC
Autoridades, empresas y la academia participaron en el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”
1 cobre
En extensa jornada Fiscalía formaliza por robo de cobre a 60 imputados
NOTA 2
Bingo campesino solidario reunirá a Olivar Bajo por la Teletón 2026