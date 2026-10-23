Detienen a dos bolivianos por falsificación de documentos públicos en Rancagua

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Rancagua detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana, quienes mantenían en su poder documentación aparentemente falsificada.

Según los antecedentes entregados por la policía civil, las diligencias investigativas realizadas por los detectives, junto con pericias efectuadas por el Laboratorio de Criminalística de Rancagua, permitieron establecer que ambos documentos eran falsificados, configurándose el delito de falsificación de documento público.