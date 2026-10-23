Emma Arenas, talento olivarino que destaca en la gimnasia

La joven deportista Emma Arenas es protagonista de una historia de esfuerzo, perseverancia y apoyo familiar, representando con orgullo a Olivar y a la Región de O’Higgins en distintas competencias.

Su experiencia fue recogida en una entrevista audiovisual publicada por la Municipalidad de Olivar, que recibió muestras de reconocimiento de su familia y del Club Deportivo Gimnasia Rítmica Rancagua.

La alcaldesa María Estrella Montero Carrasco valoró su trayectoria: “Emma es un orgullo para nuestra comuna. Su dedicación y el apoyo de su familia nos recuerdan la importancia de impulsar el deporte y acompañar a nuestros niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de sus talentos”.

La entrevista completa está disponible en Instagram, en @muniolivar⁠￼.