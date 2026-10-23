“Esto es O’Higgins”: la región pone la mirada en su identidad local para impulsar el turismo

El surf, el vino, la cultura, las tradiciones y el patrimonio local son algunos de los referentes que pueden potenciar el turismo en la Región de O’Higgins y, a su vez, contribuir a generar un mejor entorno y un mayor desarrollo regional. Sobre esta premisa giró uno de los debates más relevantes del reciente seminario de presentación del proyecto “Esto es Chile”, iniciativa que nació gracias a una alianza estratégica entre Cadem, La Tercera e INACAP, con el respaldo de ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc.

Para conocer los detalles del proyecto, el pasado viernes 16 de octubre se realizó en Rancagua el seminario “Esto es O’Higgins: construyendo puentes desde regiones”, instancia en la que también se presentaron los resultados del primero de los estudios de esta iniciativa, centrado en la Región de O’Higgins. Su objetivo es contribuir a la descentralización, facilitar la toma de mejores decisiones en favor de las regiones y, precisamente, generar conversaciones y debates que respondan a las necesidades locales.

En el seminario se realizaron dos conversatorios con el propósito de poner en valor la identidad de O’Higgins desde distintas perspectivas, como la educación superior, la industria, la agricultura, la vitivinicultura y el turismo. Uno de ellos fue moderado por José Luis Santa María, director de La Tercera, y reunió a Andrés Cardoen, director ejecutivo de Empresas y Fundación Cardoen; José Miguel Viu, gerente general de Viña Viu Manent, y Dominique Charrier, campeona nacional de surf.

Andrés Cardoen valoró que su padre, Carlos Cardoen, haya decidido poner en valor las tradiciones y la cultura local en O’Higgins, ya que, gracias a ello, hoy cuentan con cinco museos, cuatro de ellos en Colchagua: uno en Santa Cruz y tres en Lolol. A su juicio, esta iniciativa ha contribuido a generar un destino turístico diferente para el viajero tradicional, basado en el acercamiento a los orígenes y a la cultura local a través de los museos. A esto se suma la oferta vitivinícola, que ha permitido posicionar a la zona en el mapa turístico actual.

En cuanto a los desafíos que la región debe abordar a futuro, Cardoen asegura que una de las claves está en potenciar el turismo en Colchagua, territorio que cuenta con más de 2.500 camas y tiene la ventaja de estar cerca de grandes centros urbanos, como Santiago, Rancagua y Talca. Sin embargo, plantea que también es necesario poner atención en aspectos como la flexibilidad laboral, para facilitar el desarrollo de la actividad turística, así como considerar la importancia de la estética urbana. “Sería interesante pensar en políticas más globales en cuanto a cuidar la estética en planos reguladores o normativas”, ejemplificó Cardoen.

Asimismo, agregó que en el extranjero “nos vendemos mucho por nuestra geografía y somos apreciados por ello. En O’Higgins podemos ofrecer cultura de excelencia con tradiciones del campo chileno y eso el extranjero lo aprecia mucho”.

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Respecto del desarrollo regional, sostuvo que “están las voluntades y las ganas, pero falta apoyo y promoción al turismo como política de Estado, de cómo enfrentar una industria que para algunos países es número uno y que la comunidad donde generas el destino turístico esté en sintonía. El potencial está a la vuelta de la esquina. Esta industria tiene todo por delante. Tenemos que ponernos metas más agresivas y más en serio”.

A modo de reflexión final, agregó que, si bien “somos un país demasiado centralizado con una geografía compleja, hay que dar espacio a los territorios en un marco regulado, armado y bien fiscalizado. Esto es un tremendo desafío que tenemos para que los territorios generen y gestionen de buena manera y alcanzar así el anhelado desarrollo”.

SURF Y VINO: GRANDES POTENCIALES TURÍSTICOS

La industria del vino tiene una fuerte presencia en la región. Pese a que atraviesa un período complejo, la reinvención y el auge del enoturismo se perfilan como oportunidades para su recuperación.

En O’Higgins, José Miguel Viu, gerente general de Viña Viu Manent, es un importante promotor del enoturismo. “Hoy se va a acelerar el desarrollo del enoturismo sin lugar a dudas. Las bodegas que desarrollaron esto casi como algo simpático, hoy la industria lo tienen casi interiorizado y casi no conozco viñas que no lo tengan como parte de su oferta”, declaró el representante de esta viña, que actualmente concentra entre el 25 % y el 30 % de sus ventas en el enoturismo, una cifra que en algún momento se situó entre el 3 % y el 5 %.

“El enoturismo es un complemento tremendo a nuestra actividad, pero a la vez un tremendo desafío. Hay que complementar los territorios”, opinó.

“Sabemos hace mucho tiempo que el turismo es una oportunidad, pero cuando uno hace la bajada a cosas concretas vemos muy pocas cosas avanzadas. Por ejemplo, en Colchagua llevamos años esperando que una carretera altamente transitada se vaya a concretar (su licitación) con suerte en 15 años más, entonces somos solo espectadores”, agregó.

En relación con el estudio Esto es O’Higgins, José Miguel Viu señaló que “estas encuestas sirven un montón, pero deben complementarse con bajada, acciones y objetivos concretos que nos ayuden a hacer cosas”.

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Por su parte, Dominique Charrier, reconocida surfista profesional que representa a Chile en competencias internacionales, explicó cómo esta disciplina deportiva puede convertirse en un motor para promover el turismo regional.

“Tenemos olas de clase mundial en Punta de Lobos, que es mi casa. Hay mucho por hacer en este lugar, en el área del turismo, en la región y en Chile”, señaló.

Como deportista, ha tenido la oportunidad de asistir a campeonatos en distintas partes del mundo, donde participan competidores de diversas latitudes. A su juicio, Pichilemu también podría convertirse en un punto neurálgico para numerosas competencias.

“La cultura del surf en otros países hace que todo su alrededor gane mucho, es decir, fomenta el turismo y ahí nosotros tenemos un potencial enorme que debemos aprovechar”, afirmó.