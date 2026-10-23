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Familias de Chépica peregrinaron al santuario de El Zapal

En el marco del Mes del Rosario y del Mes de la Familia, el domingo 18 de octubre se vivió una jornada de oración y encuentro familiar. Los niños de catequesis también participaron, rezando el Rosario que prepararon junto a sus familias.

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Con fe y espíritu familiar, el domingo 18 de octubre se realizó la tradicional peregrinación al santuario de El Zapal, en Chépica, una actividad que cada año convoca a más personas en torno a la oración y la devoción a la Virgen María.

La peregrinación, que comenzó a las 18.30 horas en el templo parroquial, se enmarca en las celebraciones del Mes del Rosario y del Mes de la Familia, y constituye una oportunidad para que las comunidades compartan y fortalezcan su vida de fe.

De acuerdo a lo señalado por el párroco de la Parroquia San Antonio de Padua de Chépica, padre Juvenal Galaz, una participación especial tuvieron los grupos de catequesis de las distintas comunidades, que se prepararon para esta jornada mediante la elaboración de rosarios junto a sus familias. En el lugar, se celebró la Eucaristía a las 20 horas.

De esta manera, la peregrinación al santuario de El Zapal se convirtió en una nueva oportunidad para reunirse como comunidad, poner a las familias bajo la protección de la Virgen María y renovar el compromiso de transmitir la fe a las nuevas generaciones.

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