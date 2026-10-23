Granizadas y lluvias dañan cultivos en O’Higgins: Agricultura prepara catastro de pérdidas

Las intensas lluvias y granizadas de octubre han provocado daños en cultivos de la Región de O’Higgins, con cerezas afectadas por el granizo y problemas en hortalizas debido a la saturación de los suelos. Mientras los agricultores intentan recuperar parte de la producción, la Seremi de Agricultura trabaja junto a los servicios del agro para determinar la magnitud de las pérdidas y evaluar posibles medidas de apoyo.

La evaluación enfrenta una dificultad: los efectos de las precipitaciones y las granizadas han sido desiguales, incluso entre predios cercanos. Por eso, las autoridades están reuniendo antecedentes de productores y estaciones meteorológicas para establecer un diagnóstico de la situación regional.

Granizada dañó cerezos en Rengo

En la Agrícola NAT, ubicada en el sector Lo de Lobos de Rengo, la granizada del pasado 8 de octubre afectó las 24 hectáreas de cerezos del predio. Su encargado y administrador general, Rigoberto Pérez, explicó que la primera impresión fue que la pérdida sería total, aunque la evolución del huerto ha permitido observar una recuperación parcial.

“Prácticamente pensamos ese día que era pérdida absolutamente total y, a medida que ha pasado el tiempo, hemos ido viendo que hay una mejora por el lado norte del árbol, principalmente, en donde creemos que hay un poco más de 50% de fruto salvado y un 50% de frutos dañados”, señaló.

El productor indicó que parte de la fruta afectada ha caído con el paso de los días. También destacó el trabajo fitosanitario realizado para proteger los frutos que permanecen en los árboles y evitar que las enfermedades comprometan aún más la producción.

Exceso de humedad afecta a cebollas y cerezos

En Pelequén, el exceso de agua en los suelos ha complicado el desarrollo de cultivos de cebollas y cerezos. Vicente Orellana, administrador de un predio que cuenta con cuatro hectáreas de cebollas y diez de cerezos, explicó que la dificultad para drenar las precipitaciones ha provocado problemas en las raíces.

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“Hemos tenido problemas con los excesos de humedad. El exceso de lluvia provocaba saturación en los suelos que no nos ha permitido drenar rápidamente las aguas y ahí hemos tenido problemas de asfixia radicular, tanto en los cerezos como en las cebollas”, relató.

Según detalló, las dificultades se han extendido desde julio y han obligado a reforzar las medidas preventivas para evitar enfermedades asociadas a la humedad. En las cebollas, agregó, se ha observado amarillez y ha sido necesario aplicar fungicidas para prevenir el ataque de hongos en el follaje.

Agricultura coordina un catastro para medir los daños

Frente a este escenario, la Seremi de Agricultura de O’Higgins, encabezada por Carlos Valdés, coordinó un trabajo con los servicios técnicos del sector para recopilar información y evaluar los efectos de los distintos eventos meteorológicos.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos Agrícolas (CARGIR) cumple un papel central en esta labor, que busca reunir antecedentes para orientar las decisiones sobre eventuales medidas de apoyo.

“Este es un año muy difícil de evaluar. Hemos visto que hemos tenido fenómenos que nunca antes habíamos visto y me atrevería a decir que los últimos 100 años es el octubre más lluvioso, también en la Región de O’Higgins. Pero es el INIA la entidad que lo debe seguir”, señaló Valdés.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) se comprometió a analizar los datos de 50 estaciones meteorológicas distribuidas en la región, con el objetivo de precisar las condiciones registradas y comprender el comportamiento de las precipitaciones y otros fenómenos.

A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberá recopilar antecedentes de las exportaciones frutícolas entre 2020 y 2025 y revisar semanalmente la evolución de la fruta destinada a los mercados internacionales.

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El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), mediante sus diez agencias de área y programas como Prodesal, contribuirá a recoger información directamente de los productores y de la agricultura familiar campesina en las 33 comunas de la región.

“Estamos recopilando la mayor cantidad de información que podemos tener para cuantificar qué está sucediendo, porque es muy difícil cuantificar los eventos cuando no es sólo un evento. No estamos hablando de un evento particular, estamos hablando de una serie de eventos en los cuales los efectos negativos se están multiplicando”, explicó el seremi.

Daños desiguales y dificultades para sembrar

Uno de los principales focos de preocupación son las granizadas que han afectado distintos sectores de la región. Sin embargo, su distribución irregular dificulta calcular el impacto total: mientras algunos predios han sufrido daños importantes, otros cercanos no registraron el mismo fenómeno.

“Los granizos evidentemente con fruta como la cereza sí le afectan. Ahora, el granizo no cae en una comuna completa, cae en ciertas localidades, cae de potrero en potrero, y al que le afecta le puede afectar muchísimo”, advirtió Valdés.

La Seremi está recogiendo información de fruticultores, productores de cerezas y distintas agrupaciones, además de considerar catastros disponibles del sector. La evaluación también contempla nectarines y otros frutales de carozo que podrían verse afectados por las precipitaciones y las condiciones de floración.

En este último aspecto, Valdés explicó que las flores desarrolladas antes del 18 de septiembre presentaron buenas condiciones, mientras que las lluvias posteriores complicaron el proceso y afectaron la calidad de parte de las flores que permanecían en los árboles.

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En la actividad hortícola, en tanto, preocupa especialmente la situación de los suelos pesados, que retienen más agua. Los productores de maíz también enfrentan dificultades para ingresar a los terrenos y realizar las labores de siembra.

La evaluación, además, debe considerar que las condiciones pueden cambiar con nuevas precipitaciones, lo que dificulta establecer cifras definitivas mientras continúan los eventos meteorológicos.

Las lluvias también generan preocupación por el agua para el verano

Los efectos de este octubre inusual podrían extenderse más allá de los daños inmediatos en los cultivos. La Seremi de Agricultura advirtió que las lluvias acompañadas de una isoterma alta pueden acelerar el derretimiento de la nieve acumulada en la cordillera y reducir las reservas disponibles para los meses más secos.

En este análisis participa la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, que aporta antecedentes sobre las condiciones de los hielos y la evolución de la nieve.

“Lamentablemente esta lluvia con isoterma alta está derritiendo la nieve. A pesar de que tenemos mucha agua, se está retirando la nieve y puede suceder que nos encontremos en febrero o marzo, en los meses que son más secos, con escasez hídrica”, advirtió Valdés.

La autoridad también señaló que las precipitaciones pueden favorecer el crecimiento de malezas y que, si después se registran varios días de altas temperaturas, podrían surgir nuevas preocupaciones para el sector agrícola y la prevención de incendios forestales.

Eventuales ayudas para agricultores siguen en evaluación

La posibilidad de entregar apoyo a los productores afectados es uno de los temas que se analizan en el marco del CARGIR. Según explicó el seremi, las medidas deben considerar las distintas realidades del sector, desde la agricultura familiar campesina hasta los productores medianos y los de mayor escala.

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En el caso de la agricultura familiar campesina, Indap cuenta con programas de asistencia, transferencia tecnológica y acompañamiento. El desafío, indicó Valdés, es fortalecer esos instrumentos y responder a las necesidades que se identifiquen en terreno.

La situación de los agricultores medianos también preocupa a la autoridad, especialmente la de quienes han invertido sus recursos en predios de menor superficie y dependen de las cosechas para sostener sus ingresos.

“En el mundo del agricultor mediano, del parcelero, el que tiene 8 ó 9 hectáreas, que con esfuerzo ha plantado, que está produciendo nectarines, duraznos, que sale a la feria, a él también tenemos que llegar. Y eso es más difícil. Ahí tenemos que apuntar cómo ayudamos de una forma inteligente”, afirmó.

Valdés precisó que existen medidas en etapa de análisis, pero evitó adelantar detalles mientras no concluya la revisión y coordinación institucional. Las propuestas deberán ser elevadas a la Delegación Presidencial para su evaluación y posteriormente avanzar por los canales correspondientes hacia el Ministerio de Agricultura.

Mientras continúa la recopilación de antecedentes, los agricultores siguen atentos a la evolución de sus cultivos y a las posibilidades de recuperar parte de la producción afectada por las lluvias y granizadas de octubre.