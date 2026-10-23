Liceo José Victorino Lastarria celebró 60 años formando generaciones de rancagüinos

El establecimiento conmemoró seis décadas de historia junto a autoridades, exdirectores, docentes, exalumnos, estudiantes y familias, en una ceremonia que destacó su aporte a la educación de Rancagua y su evolución hacia la formación técnico-profesional.

Sesenta años de historia, recuerdos y generaciones de estudiantes marcaron el aniversario del Liceo José Victorino Lastarria de Rancagua. El jueves 15 de octubre, la comunidad educativa se reunió para conmemorar seis décadas de trayectoria y reconocer a quienes han contribuido al desarrollo del establecimiento.

La ceremonia, realizada a las 8:30 horas, fue encabezada por la directora del liceo, Patricia Pérez Galaz, y contó con la participación del secretario general de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun), José Antonio Cavieres More; la diputada Natalia Romero; además de exdirectores, exdocentes, exasistentes de la educación, exalumnos, funcionarios, estudiantes, padres y apoderados.

El encuentro permitió reencontrar a distintas generaciones de la comunidad educativa, recordar los hitos de la institución y valorar su trayectoria en la formación de jóvenes de la comuna.

Seis décadas de historia educativa

Los orígenes del establecimiento se remontan a 1966, cuando el entonces Liceo Anexo N.º 2 de Rancagua obtuvo su independencia oficial del Liceo de Hombres, actual Liceo Óscar Castro Zúñiga. Su creación respondió a la creciente demanda educativa de la ciudad y marcó el inicio de una trayectoria propia.

Tras su independencia, funcionó bajo la denominación de Liceo B-3. En 1978 adoptó el nombre de José Victorino Lastarria, en homenaje al político, escritor e historiador chileno nacido en la Región de O’Higgins.

En 1999, el establecimiento inició otra etapa de su desarrollo al reestructurar su propuesta educativa y avanzar hacia la modalidad técnico-profesional, orientada a fortalecer la preparación de los jóvenes para su futuro laboral.

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Durante estas seis décadas, diez directores han encabezado la institución, contribuyendo a construir la identidad de un liceo que forma parte de la historia educacional de Rancagua.

Objetos y recuerdos que mantienen viva la historia

Uno de los momentos destacados de la conmemoración fue la exposición de objetos vinculados con la memoria institucional. Insignias utilizadas en distintas etapas de la historia del liceo y antiguos libros de clases permitieron evocar parte del recorrido iniciado en 1966.

Estos elementos, que conservan huellas de generaciones de estudiantes y de quienes participaron en su formación, conectaron el pasado con el presente y despertaron recuerdos entre los asistentes.

La presencia de antiguos integrantes de la comunidad educativa —entre ellos exdirectores, exdocentes, exasistentes de la educación y exalumnos— aportó un carácter emotivo al encuentro y permitió reunir a personas que han sido parte de distintas etapas del establecimiento.

La ceremonia también contó con la participación de Carlos Miranda, autor y compositor del himno del liceo, creado en 1990, junto a Marcelo Olivares. La presencia de quienes están vinculados a este símbolo institucional destacó el valor de los elementos que contribuyen a mantener la identidad de la comunidad educativa a través del tiempo.

A seis décadas de su creación, el Liceo José Victorino Lastarria continúa escribiendo su historia con nuevas generaciones de estudiantes, sobre la base de una trayectoria construida por quienes han formado parte de sus aulas.