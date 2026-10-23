Ñublense quiere romper su racha negativa y ganar frente a Coquimbo Unido

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 25 de octubre, Coquimbo Unido enfrentará a Ñublense en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por el duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato chileno.
Así llegan Ñublense y Coquimbo Unido
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno
Ñublense recibió un duro golpe y cayó 0 a 6 ante su rival Universidad de Chile. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 14 goles y ha marcado 2.
Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno
Coquimbo Unido llega triunfante luego de ver caer a Colo Colo con un marcador 5-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (9 PG – 5 PE – 10 PP).
Héctor Jona Gamboa es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|24
|17
|3
|4
|23
|2
|Universidad de Chile
|45
|24
|13
|6
|5
|22
|3
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|8
|Coquimbo Unido
|32
|24
|9
|5
|10
|2
|10
|Ñublense
|32
|24
|8
|8
|8
|-9
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 26: vs O'Higgins: 31 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 26: vs U. La Calera: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario Ñublense y Coquimbo Unido, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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