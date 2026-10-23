Padre Cristián Giadach cumplió 10 años de sacerdocio

El sacerdocio, para el padre Cristián Giadach Castillo, no se mide solamente en años de servicio, parroquias o responsabilidades asumidas, su verdadero sentido asegura está en acompañar a las personas cuando más lo necesitan, compartir sus alegrías y ofrecer una palabra de esperanza cuando la vida presenta momentos difíciles. Esa convicción dice ha marcado sus primeros diez años de ministerio, una década que celebró junto a la comunidad de la Parroquia Divino Maestro de Rancagua, donde ejerce como párroco.

La jornada de celebración se realizó el miércoles 14 de octubre, con una eucaristía presidida por el obispo diocesano, monseñor Guillermo Vera, que reunió a fieles, vicarios, presbíteros y diáconos de la Diócesis de Rancagua, además del alcalde Raimundo Agliati.

“Muy, muy contento. Feliz. Creo que ha sido un día bastante pleno”, expresó el padre Cristián al recordar lo que significó para él cumplir una década desde su ordenación sacerdotal. Una emoción que nace de mirar los años transcurridos, de reconocer las experiencias, las personas y los desafíos que han dado forma a su vocación, porque, aunque con el tiempo han llegado nuevas responsabilidades, el centro de su ministerio asegura sigue siendo el mismo: estar cerca de las personas, especialmente cuando atraviesan situaciones que requieren apoyo espiritual y humano.

“Porque es cierto, uno puede tener como laico una cercanía de amistad. Pero la gran gracia de ser sacerdote es que uno habla con la gente en otro ámbito. En un ámbito de dolor, cuando suceden sus penas, cuando está alguien enfermo, cuando alguien fallece”, explicó. A esos momentos se suman las alegrías de las familias, los matrimonios, los bautizos y los nuevos comienzos que tiene la oportunidad de acompañar.

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DE LA CATEDRAL A LAS COMUNIDADES DE RANCAGUA

Cristián un 14 de octubre de 2016, fue ordenado presbítero en la Catedral de Rancagua, en una ceremonia presidida por el entonces obispo diocesano, monseñor Alejandro Goic. Tenía 29 años y comenzaba una etapa que lo llevaría a conocer distintas realidades sociales, económicas y espirituales de la capital regional.

Meses antes, el 16 de enero de ese mismo año, había sido ordenado diácono en tránsito en la Parroquia Santísima Trinidad, ubicada en el sector nororiente de Rancagua. Allí inició su camino pastoral junto al padre Luis Escobar, experiencia que le permitió acercarse a una comunidad marcada por el esfuerzo cotidiano y la necesidad de encontrar espacios de acompañamiento y esperanza “Ahí aprendí a conocer la riqueza de la misma gente también. De cómo es gente de mucho esfuerzo, requiere de una palabra de aliento y de esperanza, que es lo que termina siendo la Iglesia en esa zona”, recordó.

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Posteriormente, fue destinado a la Catedral de Rancagua, donde permaneció cerca de tres años, período que le permitió profundizar su conocimiento de la ciudad, establecer vínculos con sus autoridades y participar en iniciativas sociales impulsadas desde la Iglesia.

Más adelante asumió el desafío de la Parroquia Santa Clara, una comunidad con recursos limitados, pero con un importante compromiso de sus integrantes. Allí debió buscar alternativas para sostener el trabajo pastoral y concretar proyectos que permitieran mejorar los espacios destinados a la vida comunitaria. Durante su permanencia impulsó la construcción de la casa parroquial y de una capilla, además de avanzar en iniciativas para levantar un nuevo templo.

Fue también una etapa atravesada por la pandemia, que puso a prueba la organización de las comunidades y la capacidad de responder a las necesidades de los vecinos “Es una comunidad parroquial de mucho empuje que me tocó además enfrentar en pandemia”, recordó. En medio de las dificultades, el sacerdote comenzó a reconocer una constante que, asegura, lo ha acompañado durante toda su trayectoria: la aparición de personas dispuestas a colaborar, muchas veces cuando los recursos parecían insuficientes para seguir adelante.

UNA PARROQUIA QUE NO SE DETIENE

Desde marzo de 2023, el padre Cristián está al frente de la Parroquia Divino Maestro, ubicada en la intersección de la Alameda con Honduras en Rancagua. Una comunidad activa, cuyo trabajo pastoral ha adquirido relevancia ante el cierre por los trabajos en la Catedral.

Las cifras dan cuenta de la intensa actividad que desarrolla el recinto religioso. Según explicó el párroco, durante el año pasado se realizaron más de 497 bautizos y cerca de 270 funerales, ceremonias que reflejan la presencia permanente de la Iglesia en los distintos momentos de la vida de las familias.

Pero la labor no termina en el altar. Cada semana, la parroquia desarrolla iniciativas solidarias destinadas a quienes enfrentan mayores dificultades económicas y sociales. Los martes se realizan las ayudas fraternas, que benefician a más de 50 o 60 familias mediante la entrega de ropa y alimentos. Los miércoles, en tanto, el comedor solidario recibe a más de un centenar de personas en situación de calle.

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A ello se suman la adoración al Santísimo, las misas por los difuntos, las celebraciones de sanación y el acompañamiento de las cuatro comunidades que forman parte de la parroquia, trabajo que realiza junto al vicario, el padre Ricardo Rebolledo.

“Todas las semanas estamos llenos de actividades, más los días sábados que tenemos bautizos, tanto los comunitarios como los bautizos particulares, a veces estamos con ceremonias de bautizo cada media hora desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde”, relató. La intensa agenda incluso obliga a coordinar simultáneamente distintas ceremonias entre el templo y el oratorio “La parroquia que se mueve harto, más las cuatro comunidades”, añadió.

CUANDO LA VIOLENCIA IRRUMPIÓ EN EL TEMPLO

En estos diez años de sacerdocio también ha debido enfrentar situaciones que trascienden las tareas habituales de una parroquia. Una de las más impactantes ocurrió en junio, cuando un joven buscó refugio al interior del templo Divino Maestro en medio de un violento ataque armado que conmocionó a la comunidad. El episodio dejó una reflexión en el sacerdote sobre la violencia, la pérdida del respeto por la vida y los valores que sostienen la convivencia. Una preocupación que, desde su mirada, no puede abordarse únicamente desde las instituciones, sino que requiere una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y la propia Iglesia.

“Cómo la falta de Dios y de fe en la sociedad nos lleva a perder el respeto ante la vida y ante cualquier cosa. Ya nada es sagrado, ni siquiera en la iglesia y eso nos lleva a reflexionar qué sociedad estamos construyendo, qué valores estamos entregando. Si no hemos hecho bien la tarea, porque Iglesia no solamente somos los curas, somos todos los bautizados y esa es la conciencia que falta, que todos trabajemos por un bien común y por valores que sean sólidos y firmes, de los valores, de la familia y la sociedad”, planteó. Para el párroco, recuperar el respeto por la vida implica volver a poner en el centro a las personas, fortalecer la familia y comprender que la fe también debe traducirse en acciones concretas.

UNA VOCACIÓN QUE SE EXPRESA EN LA EDUCACIÓN Y EL SERVICIO

Junto a sus responsabilidades pastorales, el padre Cristián ha desarrollado una trayectoria vinculada a la administración de cementerios y a la gestión de bienes de la Iglesia. Su experiencia en esta área comenzó hace 13 años con la administración del Cementerio de Doñihue y posteriormente se extendió a otros recintos.

Actualmente, está a cargo de la Comisión Diocesana de Cementerios, que comprende 36 cementerios, además de desempeñarse como director de la División de Cementerios de Rancagua. Su experiencia también lo ha llevado a asesorar a recintos de otras diócesis del país “Y aparte de eso, soy el ecónomo de la diócesis”, comentó, en referencia a la responsabilidad administrativa que también desempeña. En julio de 2023 asumió como administrador de bienes del Obispado de Rancagua, sumando nuevas tareas a su trabajo pastoral.

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Otra dimensión importante de su vocación se encuentra en el ámbito educativo, el sacerdote hace 9 años es capellán del Colegio Villa María y hace 8 años del Instituto Inglés, en ambos establecimientos ha tenido la oportunidad de compartir con estudiantes, docentes y familias, acercando la fe a las inquietudes y experiencias de los jóvenes “Una de las cosas que repito a los jóvenes de ambos colegios es que la fe es un encuentro personal con Dios. Es un encuentro con una persona. Por más que alguien me cuente que Dios está aquí o allá, o que lo ha ayudado, lo que importa es abrirse a creer en Dios, darle la oportunidad de que se haga parte de mi vida. Dios en verdad existe, yo lo he comprobado a través de los testimonios de la gente y de las cosas que me ha tocado vivir a mí mismo”, afirmó.

Desde su experiencia, la invitación es a darse la oportunidad de descubrir la fe, sin dejar de lado las preguntas ni las inquietudes que surgen en el camino.

“DIOS NUNCA ME HA ABANDONADO”

Al mirar hacia atrás, el padre Cristián reconoce que el camino no siempre ha sido sencillo, recordando las dificultades que enfrentó al llegar a comunidades con recursos limitados, los proyectos que parecían difíciles de concretar y los desafíos que surgieron en medio de la pandemia. Sin embargo, en cada una de esas etapas asegura haber encontrado personas dispuestas a colaborar y aportar para que las iniciativas pudieran salir adelante.

Esa experiencia también se repitió al llegar a la parroquia Divino Maestro, donde encontró una casa parroquial que necesitaba ser acondicionada y vecinos dispuestos a colaborar. Para él, esas muestras de generosidad han sido una señal permanente de que la tarea no se realiza en solitario “Como la providencia siempre ha ayudado, Dios nunca me ha abandonado. Nunca me ha dejado solo. Sí, y literal, nunca me ha faltado”, expresó.

Su testimonio nace de una fe que se ha ido afirmando en las experiencias cotidianas, en los momentos de dificultad y en la generosidad de quienes se han cruzado en su camino. Una certeza que también busca transmitir a los jóvenes y a las comunidades que acompaña, invitándolos a abrirse a la posibilidad de vivir una experiencia personal con Dios.