“Paga Moya” decimos en Chile cuando alguien termina haciéndose cargo de una cuenta que otros dejaron. Las pérdidas de los fondos de pensiones vuelven a darle sentido a esa expresión: unos deciden, otros explican y el afiliado soporta las consecuencias.

Entre enero y septiembre, el fondo E acumuló una pérdida real de 10,39%. El denominado “más conservador” resultó ser el más golpeado. Para quien eligió esa alternativa buscando proteger sus ahorros, especialmente cerca de jubilar, la contradicción es difícil de aceptar. Nadie puede garantizar ganancias permanentes, pero sí corresponde exigir prudencia a quienes administran recursos ajenos.

Las explicaciones apuntan al alza de las tasas de interés y a la exposición a derivados financieros, cuyos riesgos habían sido advertidos por el Banco Central. La pregunta es cuánto del perjuicio corresponde al movimiento de los mercados y cuánto a decisiones que no resguardaron debidamente los fondos.

La Superintendencia de Pensiones anunció este 20 de octubre procedimientos sancionatorios contra las siete AFP por eventuales incumplimientos de sus deberes de lealtad y diligencia. Es necesario investigar, pero existe una diferencia fundamental entre sancionar y reparar: las multas son a beneficio fiscal y no reponen automáticamente lo perdido en nuestras cuentas.

La ley contempla responsabilidad por los perjuicios causados mediante incumplimiento de obligaciones. Por eso, si se acredita negligencia, la reparación debe ocupar un lugar central. De poco le sirve al trabajador conocer el monto de una multa si nadie responde por el daño a su ahorro.

También corresponde preguntar por quienes hicieron de “Con mi plata no” una bandera durante el primer proceso constitucional. ¿Acaso una pérdida de esta magnitud no cabe dentro de “Con mi plata no”? Si la preocupación era proteger nuestros ahorros, esa defensa debiera expresarse hoy con la misma fuerza, exigiendo explicaciones, responsabilidades y reparación cuando corresponda.

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La pregunta cobra relevancia tras la investigación de Reportea y Vergara 240 que reveló financiamiento y apoyo de la Asociación de AFP a la fundación Ciudadanos en Acción, vinculada a ese movimiento. Esto no acredita que se extrajera dinero de las cuentas previsionales para financiar campañas, pero sí obliga a examinar la independencia de una defensa presentada como ciudadana y respaldada por la industria.

Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades. Mientras tanto, quienes hemos visto disminuir nuestros ahorros necesitamos algo más que explicaciones sobre el largo plazo. La jubilación tiene fechas y necesidades que no siempre pueden esperar a que los mercados mejoren.

Si se comprueba una gestión indebida y todo termina en multas sin reparación, la cuenta seguirá donde estaba: en el ahorro del afiliado. Una vez más, paga Moya.

Por Fabio López Aguilera

Administrador Público

Magister en Docencia Universitaria

Ex Delegado Presidencial