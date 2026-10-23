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Colo Colo está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Palestino

Todo lo que tienes que saber en la previa de Palestino vs Colo Colo. El duelo, a disputarse en el imperial de La Cisterna el domingo 25 de octubre, comenzará a las 17:30 horas y será dirigido por Piero Maza Gómez.

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Palestino recibe el próximo domingo 25 de octubre a Colo Colo por la fecha 25 del campeonato chileno, a partir de las 17:30 horas en el imperial de La Cisterna.

Así llegan Palestino y Colo Colo

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno

En la jornada previa, Palestino igualó 2-2 el juego ante Deportes Limache. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Colo Colo llega a este encuentro con una derrota ante Coquimbo Unido por 2 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 10 goles y recibieron 8.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Palestino fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto con 37 puntos (11 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 54 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (17 PG – 3 PE – 4 PP).

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El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 23 13 3 7 17
4 Everton 39 24 11 6 7 13
5 Palestino 37 24 11 4 9 3

Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs D. Concepción: 2 de noviembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs U. Concepción: 30 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Horario Palestino y Colo Colo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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