Pompeya y Herculano: las nuevas pistas que cuestionan la fecha de la erupción del Vesubio

Una erupción volcánica bastó para cambiar para siempre la historia de dos ciudades romanas. En el año 79 d. C., el Vesubio sepultó Pompeya y Herculano bajo materiales volcánicos, gases y cenizas, dejando tras de sí una tragedia que acabó con miles de vidas, pero que también permitió conservar extraordinarios testimonios de la civilización romana.

Durante siglos, la fecha tradicional de la catástrofe se situó el 24 de agosto. Sin embargo, distintas evidencias arqueológicas han alimentado un debate sobre si la erupción ocurrió realmente en otoño, posiblemente en una fecha posterior.

Los indicios incluyen una moneda que habría sido acuñada no antes de septiembre, frutos carbonizados propios de esa estación, recipientes con uvas de vendimia y braseros con restos de ceniza. Estas pistas han llevado a cuestionar la cronología tradicional, aunque la fecha exacta continúa siendo objeto de discusión histórica.

Pompeya, Foro y al fondo el Vesubio. Agosto 2026. Foto Amalia González. EFE

Pompeya: una ciudad romana detenida en el tiempo

Situada cerca de la desembocadura del río Sarno y en las proximidades del golfo de Nápoles, Pompeya era una ciudad próspera que combinaba actividad comercial, viviendas señoriales y una intensa vida urbana.

Fundada en la Antigüedad, había sufrido importantes daños durante el terremoto del año 63 d. C. y todavía se encontraba en proceso de recuperación cuando llegó la erupción del Vesubio.

La catástrofe cubrió calles, viviendas y edificios con piedras, cenizas y otros materiales volcánicos. Mientras algunas personas consiguieron escapar, otras quedaron atrapadas por los derrumbes o murieron durante las sucesivas fases de la erupción.

Anuncios

La ciudad quedó oculta durante siglos. Su redescubrimiento y las excavaciones iniciadas en el siglo XVIII permitieron recuperar un conjunto arqueológico excepcional, con viviendas, tiendas, calles, mosaicos, pinturas murales y numerosos objetos de uso cotidiano.

Paradójicamente, los materiales que provocaron la destrucción también contribuyeron a preservar parte de ese mundo. La acumulación de cenizas y otros depósitos volcánicos protegió edificios y objetos de los procesos habituales de deterioro, aunque la conservación varía según el lugar y el tipo de material.

Entre los hallazgos más conocidos están los moldes de cuerpos humanos. Los arqueólogos utilizaron yeso para rellenar los huecos que habían dejado los cuerpos descompuestos en los depósitos volcánicos, una técnica que permitió reproducir las posiciones de algunas de las víctimas.

El resultado ofrece una aproximación extraordinaria a los últimos momentos de quienes quedaron atrapados por la catástrofe.

Herculano también quedó sepultada por el Vesubio

Una de las calles principales de Pompeya. Agosto 2026 (Foto: Amalia González. EFE)

La erupción no afectó únicamente a Pompeya. La vecina Herculano, una localidad de orígenes antiguos vinculada por la tradición mitológica a Hércules, también quedó sepultada.

Después de su incorporación al mundo romano, Herculano se convirtió en un municipio y en un lugar de residencia para familias acomodadas. Sus viviendas y villas reflejaban una vida urbana estrechamente vinculada con la costa de Campania.

A diferencia de Pompeya, donde predominó la acumulación de cenizas y materiales volcánicos, Herculano quedó cubierta en gran parte por flujos piroclásticos y depósitos de material volcánico que alcanzaron gran espesor en algunos sectores.

La violencia de estos fenómenos hizo imposible la supervivencia de numerosas personas. Los hallazgos arqueológicos, incluidos restos humanos y embarcaciones en la zona costera, han permitido reconstruir parte de lo ocurrido durante la emergencia.

Anuncios

Tras la catástrofe, la antigua ciudad no volvió a desarrollarse como antes y la zona evolucionó con el paso de los siglos.

¿Por qué se cuestiona la fecha del 24 de agosto?

La fecha tradicional de la erupción procede de los testimonios antiguos relacionados con Plinio el Joven, quien describió el fenómeno en cartas dirigidas al historiador Tácito.

Sin embargo, distintas investigaciones arqueológicas han aportado indicios que apuntan a una posible fecha otoñal.

Uno de los elementos que alimentó el debate fue una moneda hallada durante excavaciones en la llamada Casa del Brazalete de Oro. Su estudio permitió plantear que había sido acuñada no antes de septiembre del año 79.

A esa evidencia se suman los restos de frutos carbonizados, como higos, castañas y nueces, además de recipientes que contenían uvas relacionadas con la vendimia. También se han identificado braseros con cenizas, interpretados como indicios de que las temperaturas nocturnas ya podían ser más bajas.

Consideradas en conjunto, estas evidencias han impulsado la discusión sobre la cronología del desastre y han llevado a algunos investigadores a proponer que la erupción ocurrió en otoño, en lugar de agosto.

La revisión de las fechas históricas muestra cómo los hallazgos materiales pueden complementar, y en ocasiones poner en cuestión, las interpretaciones basadas en documentos antiguos.

El Mosaico de Alejandro Magno: Es un gigantesco mosaico de suelo extraído de la Casa del Fauno. Está hecho con casi un millón de diminutas piedras pulidas. Muestra con enorme detalle y realismo la batalla de Isos entre Alejandro Magno y el rey persa. Reconstrucción. El original se halla custodiado en el Museo arqueológico Nacional de Napolés MANN. Agosto 2026. Foto: Amalia González (EFE).-

El Museo Arqueológico de Nápoles y los tesoros de Pompeya

Una parte fundamental de los objetos recuperados en las excavaciones fue trasladada al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, por decisión de la monarquía que gobernaba el territorio durante el siglo XVIII.

El museo conserva una importante colección de arte y objetos de la Antigüedad, con piezas procedentes de Pompeya, Herculano y otros asentamientos romanos de la región.

Entre las obras más destacadas se encuentra el Mosaico de Alejandro Magno, descubierto en la Casa del Fauno de Pompeya. La obra representa una batalla entre Alejandro Magno y el rey persa Darío III, con una composición de gran detalle y una extraordinaria riqueza visual.

Otra pieza célebre es el retrato de Paquio Próculo y su esposa, una pintura mural que muestra a un matrimonio romano con objetos asociados a la escritura. La imagen se ha convertido en un testimonio relevante para estudiar la representación social y cultural de los habitantes de Pompeya.

Anuncios

También destaca el Fauno Danzante, una escultura de bronce que decoraba la célebre Casa del Fauno, una de las residencias más suntuosas de la ciudad.

El museo alberga, además, el denominado Gabinete Secreto, una colección de piezas eróticas procedentes de las excavaciones de la región. Estos objetos permiten aproximarse a aspectos de la cultura romana que durante mucho tiempo fueron considerados incómodos para la exhibición pública.

A esta colección se suma el fresco conocido como Flora de Estabia, hallado en una villa de Stabiae, localidad situada al sur de Pompeya. La pintura representa a una figura femenina que recoge flores y constituye uno de los ejemplos más reconocidos de la pintura mural romana.

Aunque no procede directamente de Pompeya, su cercanía geográfica y sus características artísticas la vinculan con el patrimonio de las ciudades sepultadas por el Vesubio.

Detalle del rostro de Alejandro Magno a caballo, del Mosaico de Batalla de Isos, donde el macedonio derrota a Darío III, rey de Persia. (Reconstrucción). El original se halla en el Museo arqueológico Nacional de Napolés MANN. Agosto 2026 (Foto: Amalia González / EFE).-

Los objetos cotidianos que reconstruyen la vida romana

Más allá de las grandes obras de arte, las excavaciones han permitido recuperar numerosos objetos que ofrecen una visión de la vida diaria en la región.

Platos de plata, joyas, utensilios médicos de bronce, herramientas textiles, frutos carbonizados y panes conservados por la acción del volcán forman parte de un patrimonio que ayuda a comprender cómo vivían, trabajaban y se relacionaban sus habitantes.

Las pinturas y las inscripciones también han aportado información sobre las costumbres, las creencias y la actividad política de la época. Algunos mensajes pintados en las paredes, por ejemplo, permiten conocer las campañas electorales locales y las formas de participación pública en Pompeya.

La erupción del Vesubio fue una catástrofe humana que destruyó ciudades y acabó con numerosas vidas. Al mismo tiempo, las condiciones excepcionales en que quedaron sepultados estos asentamientos permitieron conservar testimonios que, casi dos mil años después, siguen ayudando a reconstruir la historia de la antigua Roma.

Pompeya, Italia, una de sus decenas casas-villas romanas que quedaron sepultadas tras la erupción del Vesubio. 79 d. C. gracias a lo cual se ha podido conocer la vida en la Antigua Roma. (Foto: Amalia González/ EFE) .-

Flora de Estabia, (en Villa de Arianna) localidad cerca de Pompeya. Muestra a una figura femenina de espalda, caminando descalza con una elegancia etérea mientras recoge flores, simbolizando el renacer de la primavera. Como toda la costa, Estabia también quedó sepultada bajo la ceniza del Vesubio lo que permitió que la pintura se conservara intacta. (Foto: Amalia González / EFE)

Villa romana en Pompeya, 79 de Cristo. Foto Amalia González/ EFE

La mayoría de los aproximadamente 15.000 a 20.000 habitantes de Pompeya sobre todo mercaderes y patricios propietarios de lujosas villas lograron huir antes de la irrupción del Vesubio aquel 24 de agosto del 79. Sin embargo, unos 2.000 murieron asfixiados tras las sucesivas oleadas de gases tóxicos. (Foto: Amalia González/ EFE)

Casa del mosaico de Neptuno y Anfítrite de dos pisos con un bello triclinium de verano y un ninfeo decorado con mosaicos policromados. Ciudad de veraneo de Herculano. (Foto: Amalia González/ EFE)

Pompeya, vista de una de sus ricas casas, villas o palacios. Agosto de 2026. Foto: Amalia González/ EFE

Thermopolium. Tiendas de comida, panaderías… la erupción del Vesubio enterró Pompeya y Herculano, una catástrofe natural que, en contrapartida, permitió reconstruir y conocer fielmente la vida cotidiana en las ciudades romanas del siglo I. (Foto: Amalia González/ EFE)

Thermopolium, tiendas o locales muy comunes donde los ciudadanos podían comer. Los huecos redondos eran los recipientes calientes donde estaban los alimentos. Agosto 2026 (Foto: Amalia González/ EFE)

Amalia González Manjavacas

EFE Reportajes