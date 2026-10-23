Registro Nacional de Discapacidad busca reducir tiempos de espera y lista pendiente

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se estaría trabajando en agilizar la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad (RND), mediante cambios en los procedimientos, mejoras en la plataforma y el contacto directo con las personas que mantienen solicitudes pendientes, de acuerdo a lo informado por el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.

El subsecretario explicó que, al asumir el actual Gobierno, “nos encontramos con más de 100 mil expedientes donde había personas que estaban requiriendo ser registradas en este Registro Nacional de Discapacidad”, situación que dificultaba el acceso oportuno a beneficios sociales y laborales.

Considerando el número acumulado, la autoridad lo calificó como una muestra de “un Estado indiferente”, apuntando a que no entregaban respuestas oportunas a las personas que necesitaban completar el trámite.

Entre las principales dificultades identificadas se encontraban los problemas de la plataforma, que impedían hacer seguimiento a las solicitudes, la falta de información sobre los antecedentes que debía presentar cada persona y procedimientos que podían extenderse por meses e incluso años.

Frente a este escenario, Fernández detalló que “se mejoró la plataforma, se cambió el flujo del procedimiento y solamente con esos cambios estamos viendo cómo hoy día pasamos de un procedimiento que duraba, en promedio, nueve meses en obtener el registro e incluso podía pasar los dos años, a un sistema que en pocas semanas lo resuelve”, sostuvo el subsecretario, quien recordó que la normativa establece un plazo máximo de 30 días para resolver estas solicitudes.

El subsecretario agregó que las primeras solicitudes ingresadas durante octubre ya muestran avances, pues “un tercio se había resuelto a las dos semanas y tenemos incluso casos que en cuatro días se resuelven”. Según indicó, la meta es que los nuevos trámites no superen el plazo legal y que, paralelamente, se resuelvan los expedientes que permanecen pendientes.

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Mientras tanto, en el caso de la Región de O’Higgins, informó que existen poco más de 400 casos antiguos que están siendo contactados mediante Salud Responde, como parte del proceso para completar los antecedentes que faltan y avanzar en su resolución. En ese sentido, llamó a que “si hay alguna persona que está escuchando que ingresó durante el mes de octubre, debería esperar que en menos de cuatro semanas ya tuviese el certificado de discapacidad”, recordando que el plazo establecido es hasta el 30 de octubre.

Según precisó, uno de los antecedentes que ha generado retrasos es el informe IVADEC, instrumento necesario para evaluar la discapacidad y que debe ser elaborado por un profesional experto acreditado. De acuerdo con el subsecretario, cerca del 80% de los aproximadamente 16 mil expedientes que se encontraban pendientes de resolución directa correspondía a casos en los que faltaba este documento.

Por ello, mediante el contacto telefónico, las autoridades estarán buscando informar a las personas sobre los antecedentes faltantes y orientarlas respecto de los lugares donde pueden obtenerlos. Fernández explicó que el informe puede gestionarse en establecimientos de salud, como centros de salud familiar, u otras instituciones acreditadas, con el propósito de evitar que las solicitudes continúen detenidas por falta de información.

La autoridad también destacó la importancia de la coordinación con los municipios para acercar el procedimiento a quienes viven en sectores rurales o aislados, especialmente a personas que tienen dificultades para acceder a internet o realizar trámites de manera autónoma.

En esa línea, indicó que se ofició a los alcaldes del país para informarles sobre los cambios y solicitar apoyo a través de las oficinas de discapacidad y las direcciones sociales, pues “lo que no puede pasar es que simplemente nos olvidemos esas personas”, enfatizó, al referirse a la necesidad de que los organismos públicos y las comunidades colaboren para identificar a quienes aún no han podido avanzar en su inscripción.

Respecto de las vías de atención, quienes deseen iniciar el trámite pueden ingresar a milicenciamedica.cl, sitio de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalide (COMPIN) donde se detallan los requisitos y la información para realizar el proceso.

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En tanto, las personas que llevan meses o años esperando y que no hayan sido contactadas pueden llamar a Salud Responde, al 600 360 7777, o solicitar contacto mediante el banner disponible en la misma página web.

Finalmente, Fernández señaló “lo importante es lo que nos pidió el presidente, que de aquí a fin de año terminemos con esa lista de espera, que quede en cero y además a cada persona que vaya solicitando de aquí en adelante, no pase jamás los 30 días, que es nuestra obligación legal y es también una obligación ética”, concluyó.