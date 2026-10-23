Rengo y General Velásquez retoman la Segunda División con la misión de sumar

Uno buscará tres puntos que prácticamente le aseguren un año más en la categoría. El otro, unidades para salir de la zona de descenso. Este sábado se retoma la Segunda División tras algunos días sin fútbol, y Deportes Rengo como General Velásquez irán por victorias muy necesarias.

A las 17 horas, en el estadio Federico Schwager de Coronel, el conjunto Oro y Cielo visitará a Lota, donde se medirán los cuadros con mejor rendimiento en la liguilla por la permanencia. Mientras los renguinos son líderes con 17 puntos, los mineros del carbón son segundos con 11.

Para el equipo que dirige Víctor Fuentes un triunfo en la región del Bío-Bío prácticamente le permitirá abrochar anticipadamente su estadía para la Segunda División 2027. Es por eso que, este encuentro, es de suma importancia para alcanzar el objetivo.

Ganar en el valle del Limarí

General Velásquez, penúltimo en la tabla con solo 6 unidades y en zona de descenso, la visita de este sábado a Provincial Ovalle (8) es clave, pues sí o sí tiene que cosechar puntos para no quedar rezagado en la tabla.

El cuadro que adiestra Matías Garrido no ha podido alcanzar un buen rendimiento en esta liguilla y eso lo tiene sumido en la parte baja y con solo cinco partidos por afrontar.